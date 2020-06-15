3M Türkiye solunum koruyucu maske üretimine başladı

3M, corona virüs (COVID-19) sürecinin başladığı andan itibaren tüm dünyadaki operasyonlarına hız verdi. Salgına cevap verebilmek adına solunum koruma malzemelerinin üretimini tüm dünyada artıran 3M, şimdi de Türkiye’deki tesislerinde solunum koruyucu maske üretimine başladı. Türkiye iç pazarına sunulacak ürünler, öncelikli olarak sağlık sektörünün kullanımı için üretiliyor.

Dünya çapında Ocak 2020 itibarıyla N95 maskelerinin maksimum üretim seviyesine ulaşan şirket küresel üretimini iki katına çıkararak yılda 1,1 milyar ve ayda 100 milyon üretim adedi rakamına ulaştı. 3M 12 aylık süre içinde dünya genelinde kapasitesini bir kez daha ikiye katlayıp 2 milyara çıkarmayı mümkün kılacak ilave yatırımlar ve aksiyonları hayata geçirdi.

3M’in dünya çapında imza attığı bu kapsamlı planlamanın önemli bir ayağı da Türkiye’de gerçekleşti. 3M Türkiye tesislerinde FFP1 ile ABD’de N95 olarak bilinen ve Avrupa standartlarında FFP2 koduyla adlandırılan solunum maskelerinin üretimine Nisan 2020 sonu itibarıyla başlandı. 3M Türkiye’nin Çerkezköy fabrikasındaki FFP1 ve FFP2 solunum koruyucu maske üretim kapasitesi aylık 1 milyon 200 bin adet olarak belirtildi. Türkiye aynı zamanda 3M’in EMEA bölgesinde maske üretimine başladığı 4. ülke konumunda yer alıyor.

3M Türkiye’nin solunum koruma maskeleri üretimi ile ilgili 3M Türkiye Genel Müdürü Mert Büyükyazgan, “Bu, yalnızca 3M'in mücadelesi değil, tüm sektör genelini ilgilendiren bir mücadele. 3M'in hızlandırılmış kapasitesi diğer üreticilerin kapasiteleriyle birleştiğinde bile, N95 maskelerine olan talebin sektörün teslimat kabiliyetinin çok üzerinde olduğu da bir gerçek ve bu nedenle biz sağlık çalışanlarımızı öncelikli görüyoruz. Salgının başladığı andan itibaren özellikle maske gibi hastalığın yayılmasını engellemek için kullanılan koruyucu malzemelere yönelik küresel talebin arzı aştığını gördük. Biz de bu alandaki üretimlerimizi 2020 başından itibaren kademe kademe dünya çapında artırmış durumdayız. Bunun Türkiye’deki bir adımı olarak da ülkemiz sağlık sektörünün maske talebini karşılayabilmek adına 3M Türkiye tesislerimizde solunum koruma maskelerin üretimine başladık. Üretim için planlamamızı iki yıl önce yapmış ve hazırlığımızı tamamlama aşamasındaydık. Fakat yaşadığımız COVID-19 sürecinde ortaya çıkan ihtiyacı karşılayabilmek amacıyla çalışmalarımızı hızlandırdık ve üretimimize planlanan tarihten önce başladık. Tüm bu üretim planlamaları ve çalışmalarımız esnasında tesislerimizde üretimlerimize devam ederken önceliğimiz çalışanlarımızın ve toplumun sağlığını korumak olduğunu da vurgulamak isterim” dedi.



