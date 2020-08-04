4 Ağustos corona virüste son durum açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 1083 kişiye covid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 234 bin 934, can kaybı 5 bin 765 oldu. Son 24 saatte 994 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 218 bin 491 oldu. Bakan Koca yeni hasta sayısında yaşanan artışa dikkat çekti.

Bakan Koca'dan paylaşım

YENİ HASTA SAYISINDAKİ YÜKSELME CİDDİ. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var.







