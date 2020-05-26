4 büyük otobüs firması seferlere başlayacağı tarihi açıkladı

Otobüs seferleri ne zaman başlayacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüs tedbirleri kapsamında bir süre önce durdurulan otobüs seferleri sınırlı sayıda olmak üzere şehirler arası seyahat belgesi olan vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyordu. Normalleşme planı çerçevesinde Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması tarafından yapılan açıklamada otobüs seferlerinin başlayacağı tarihler duyuruldu. Peki şehirler arası seyahat yasakları ne zaman son bulacak?

4 Haziran'da otobüs seferleri başlayacak

Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması seferlere başlayacakları tarihi açıkladı. Firmalar 4 Haziran'da tüm seferlerine başlayacaklarını bildirdi. Corona virüs tedbirleri kapsamında hava, demir ve kara yolunda toplu ulaşım bir süreliğini durdurulmuştu.

Şimdi ise normalleşme adımları kapsamında firmalar teker teker açılış tarihlerini açıklamaya başladı. Tüm bu gelişmelerin yanında Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması seferlere başlayacağı tarihi 'mola bitti' şeklinde duyurdu. Firmalardan yapılan açıklamalara göre Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması 4 Haziran'da seferlerine başlayacak. Pamukkale,Ulusoy, Metro ve Kamilkoç'tan yapılan açıklamada, "4 Haziran'da yola çıkıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Seyahat izin belgesi şartı

Öte yandan bilet satış işlemleri yolcuların Kovid-19 ile ilgili durumlarını tetkik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden Hayat Eve Sığar (HES) koduyla gerçekleştirilecek. Giriş çıkış yasağı olan iller için ise "seyahat izin belgesi" alınması da gerekiyor.

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek?

28 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan kabine toplantısında şehirler arası giriş çıkış yasaklarının ne zaman sona ereceği açıklanacak



