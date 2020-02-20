4 büyüklerin başkanları bir araya gelecek

Türk futbolunda gergin bir dönemden geçilen günlerde 4 büyük kulüp başkanı bir araya gelecek. TSYD tarafından düzenlenecek olan açık oturum canlı yayınlanacak.

TSYD'den yapılan açıklama şöyle:

"TSYD Levent Tesisleri’nde 26 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 11.00’de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenlenecektir.

Tarafsız bir ortamda ve moderatörlüğünü Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Oğuz Tongsir'in yapacağı bu açık oturum bütün ulusal televizyonlar tarafından canlı olarak yayınlanacaktır."