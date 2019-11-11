4 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı

Proje kapsamında farkındalığın yayılması için ‘Atıklarını Azalt, Yarınları Kurtarmaya Bugünden Başla’ temasıyla düzenlenen 2’nci Sıfır Atık Zirvesi de geçtiğimiz günlerde tüm paydaşları, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde bir araya getirdi.

Yaşanabilir çevre

Türkiye’de sürdürülebilir çevre ve kalkınma alanında önemli bir yol kat edilmesini sağlayan Sıfır Atık Projesi kapsamında gerçekleşen oturumlarda, küresel çapta sıfır atık projeleri, dünya kentlerinde dönüşüm ve sürdürülebilirlik çalışmaları, yerel yönetimlerde atık yönetimi ve finansmanı, döngüsel ekonomide sürdürülebilir atık yönetimi ve kaynakların verimli kullanımı gibi çok sayıda başlık ele alındı.

Ücretli poşete övgü

Zirvede konuşan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Çevre Direktörü Yardımcısı Anthony Cox, “Sıfır atık stratejisi çok önemli. Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi gibi adımlar şimdiden büyük fayda sağlamaya başladı. Ancak bununla birlikte Türkiye gibi ülkelerin atık yönetimi konusunda yatırım yapması gerekiyor. Bu noktada dijitalleşme ve inovasyondan da faydalanmak gerekiyor” dedi.

Alternatif hammadde

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli de şunları söyledi: “Türkiye’de kişi başına 47 kilo plastik şişe atığı düşüyor. Plastiğe alternatif hammadde üretmeliyiz. Yosunla ilgili TÜBİTAK’ın dahil olduğu çok güzel gelişmeler var Türkiye’de.” İki yıl önce hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi’ne şimdiye kadar 25 bin adet kurum ve kuruluş dahil oldu. Proje kapsamında 2023 yılında 81 ilin tamamında Sıfır Atık Projesi’ne geçilmesi hedefleniyor.