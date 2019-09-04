4. sınıf ihtiyaç listesi okulların açılmasına az bir zaman kala merak edilmeye başlandı. Okul alışverişinin aktif bir şekilde yapılmaya başlandığı şu günlerde 4. Sınıf ihtiyaç listesini sizler için hazırlayıp bir araya getirdik. İşte 4. Sınıf ihtiyaç listesinde olması gereken malzemeler.

4. SINIF İHTİYAÇ LİSTESİ

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12 'li kuru boya (kaliteli bir marka (çocuğunuzun sağlığı için)

12 'li sulu boya (kaliteli bir marka (çocuğunuzun sağlığı için)

12 'li pastel boya (kaliteli bir marka (çocuğunuzun sağlığı için)

1 kutu ataç defter düzeni için

Makas (plastik ve küt uçlu olmalı)

Şeffaf izole bant

İlköğretim 1. kademe için Türkçe sözlük

Matematik Takımı (Cetvel, pergel, gönye)

Kurşun kalem

Kırmızı kurşun kalem

Yumuşak, Leke Bırakmayan Kaliteli Silgi (Kanserojen Olduğu İçin Kokulu Silgi Alınmamalı)

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BESLENME ÇANTASINDA BULUNMASI GEREKENLER

Islak mendil

Beslenme kutusu