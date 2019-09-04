4. sınıf ihtiyaç listesi
4. sınıf ihtiyaç listesi okulların açılmasına sayılı günler kala merak edilmeye başlandı. Eğitim ve öğretim yılının başlamasına yakın okul alışverişine çıkmaya hazırlananların işini kolaylaştıracak 4. Sınıf ihtiyaç listesi hazırladık. 4. Sınıf ihtiyaç listesinde neler olduğunu bilmeyenler aşağıda vermiş olduğumuz bilgilere göz atabilirler. İşte 4. Sınıf ihtiyaç listesi.
4. sınıf ihtiyaç listesi okulların açılmasına az bir zaman kala merak edilmeye başlandı. Okul alışverişinin aktif bir şekilde yapılmaya başlandığı şu günlerde 4. Sınıf ihtiyaç listesini sizler için hazırlayıp bir araya getirdik. İşte 4. Sınıf ihtiyaç listesinde olması gereken malzemeler.
4. SINIF İHTİYAÇ LİSTESİ
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12 'li kuru boya (kaliteli bir marka (çocuğunuzun sağlığı için)
12 'li sulu boya (kaliteli bir marka (çocuğunuzun sağlığı için)
12 'li pastel boya (kaliteli bir marka (çocuğunuzun sağlığı için)
1 kutu ataç defter düzeni için
Makas (plastik ve küt uçlu olmalı)
Şeffaf izole bant
İlköğretim 1. kademe için Türkçe sözlük
Matematik Takımı (Cetvel, pergel, gönye)
Kurşun kalem
Kırmızı kurşun kalem
Yumuşak, Leke Bırakmayan Kaliteli Silgi (Kanserojen Olduğu İçin Kokulu Silgi Alınmamalı)
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BESLENME ÇANTASINDA BULUNMASI GEREKENLER
Islak mendil
Beslenme kutusu