Magazin 40 bin TL'lik virüs kampı

40 bin TL'lik virüs kampı

Magazin

40 bin TL'lik virüs kampı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti kişi başı 20 bin TL'lik viral enfeksiyonlardan korunma programına katıldı.

10 Aralık 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, Bodrum’daki bir sağlık yaşam merkezinde viral enfeksiyonlardan korunma programına katıldı. Bunun için kişi başına 20 bin TL ödediler. Kampa katılanlar sebze ağırlıklı besleniyor, vücudu toksinlerden arındıran detoks sıvılarını tüketiyor, vitamin yüklemesi ve kolon temizliği yaptırıyor.

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