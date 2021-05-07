4.4 milyon hanede tek kişi yaşıyor

Türkiye’de ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 5.75 kişi ile Şırnak. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2.61 kişi ile Çanakkale.

Tek kişilik hanehalklarının oranının en yüksek olduğu il Gümüşhane. Bu ilde her 100 haneden 29’unda yalnız yaşayanlar var.

Tek kişilik hanehalklarının oranının en düşük olduğu il ise yüzde 10.2 ile Diyarbakır.

Türkiye’de 2020’de toplam hanehalklarının yüzde 9.7’sini tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalkları teşkil etti. Yani her 100 haneden 10’unda çocuklar, anne veya babalarıyla yaşıyor.

Toplam hanehalklarının yüzde 2.2’sini baba ve çocuklardan oluşan, yüzde 7.5’ini ise anne ve çocuklardan oluşan hanehalkları oluşturuyor.

YOKSULLUK SINIRI ALTINDA OLANLAR

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, yoksulluk oranı 2019’da yüzde 21.3 olarak hesaplandı. Tek kişilik hanehalklarının yüzde 12.3’ü, tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının (anne, baba ve çocuklardan oluşan aile) yüzde 20.3’ü geniş ailelerden oluşan hanehalklarının yüzde 27.7’si, çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının ise yüzde 14.1’i yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

AKRABA EVLİLİĞİ AZALIYOR

2010’da yılında her 100 evlilikten 6’sını akraba evliliği oluştururken, bu oran 2020’de yüzde 3.8’e geriledi.

2020’de toplam resmi evlilikler içinde, son evliliğinde birinci dereceden kuzenleri ile akraba evliliği yapmış 16 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı yüzde 8.4 oldu.

Şanlıurfa’da gerçekleşen her 100 evlilikten 15’i akraba evliliği. Bu rakam, geçen yıl Şanlıurfa’yı akraba evliliğinde ilk sıraya taşıdı.

MASRAFIN DÖRTTE BİRİ KİRA!

Hanehalkı bütçe araştırmasının 2019 yılı sonuçlarına göre; Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 24.1 ile konut ve kira harcamaları alıyor. Başka bir deyişle hanehalklarının masraflarının dörtte biri eve ilişkin ödemelerle ilgili.

Harcamalarda ikinci sırayı yüzde 20.8 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları, üçüncü sırayı ise yüzde 16.5 ile ulaştırma alıyor.

Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama grupları ise yüzde 2.2 ile sağlık, yüzde 2.5 ile eğitim hizmetleri ve yüzde 3.1 ile eğlence ve kültür oldu.

KONUT SAHİPLİĞİ DÜŞTÜ

Fertlerin yüzde 58.8’i kendi evinde oturuyor. Yani yaklaşık 100 haneden 59’u ev sahibi. Ancak 2014’te yüzde 60.1 ile zirveyi gören bu rakam, her yıl gerileyerek yüzde 58.8’e kadar indi.

Her 100 kişiden 40’ı konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu yaşarken, 37’si de sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi gibi sorunlarla uğraşıyor.

100 kişiden 27’si de odaların karanlık olmasından ve yeterli ışık almamasından dertli.

CEP TELEFONU BULUNMAYAN EV KALMADI

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre; her 100 haneden 91’i evden internete erişim imkanına sahip (yüzde 90.7).

Her 100 haneden 45’inde dizüstü, tablet, netbook gibi taşınabilir bilgisayar var (yüzde 45.1).

Cep telefonu/akıllı telefon bulunma oranı yüzde 99.4. Yani neredeyse cep telefon olmayan hane kalmadı.

Her 100 haneden 34’ünde internete bağlanabilen televizyon bulunuyor (yüzde 33).