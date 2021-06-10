45 yaş üstü covid aşısı ne zaman? Covid 19 aşısı kaç yaşa vuruluyor?

Aşı tedarikindeki sıkıntının çözülmesinin ardından aşı uygulamaları tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık çalışanları ile başlanılan aşı uygulamasında öncelikli risk grupları belirlenirken, aşı yaşı da günden güne aşağı inmeye başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla 45 yaş üstünün ne zaman covid aşısı olacağı da belli oldu…

45 YAŞ ÜSTÜ COVİD AŞISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı yaşı ile ilgili yaptığı açıklamada ''Aşılamaya yarından itibaren (10 Haziran) 45 yaşa düşürüyoruz”. ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Bakan Koca, hafta başında 4 milyon 200 bin doz BioNTech aşısı geleceğini belirtti. Koca2nın bu açıklamasıyla birlikte, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan aşı takviminde ikinci aşılama aşaması 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile son bulacak. Takvimin üçüncü aşaması ise 40-49 yaş grubundaki vatandaşların aşılanmasıyla başlayacak.

9 Haziran günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası 40 yaş üstü vatandaşların da gelecek pazartesi gününden itibaren aşılanmasına başlanabileceği belirtildi.

COVİD 19 AŞISI KAÇ YAŞA VURULUYOR?

Covid 19 aşısı an itibariyle Türkiye’de 45 yaş üstü vatandaşlara yapılmaya başlandı. Bununla birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Alman Biontech firması ile yapılan 120 milyon doz covid-19 aşısı anlaşmasının ardından bu yaz içinde 20 yaş üstü herkesin aşılanmasını planladıklarını belirtmişti.

Diğer yandan covid-19 aşısının Türkiye’de henüz 18 yaş altı çocuklarda kullanımına ilişkin bir karar bulunmuyor. Ancak ABD başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde Covid-19 aşıları 18 yaş altı çocuklarda da uygulanmaya başlandı…

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