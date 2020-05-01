5 bin esnafa 25 milyonluk can suyu

Metro Türkiye, yeme-içme sektöründe salgın sürecinden en çok etkilenen ve işini kapatan mantıcı, kebapçı ve köfteci gibi mahalle esnafını desteklemek üzere #kücükisletmemicin hareketini başlattı. Korona tedbirleri kaldırıldığında kapılarını tekrar açacak olan 5 bin işletmenin her birine can suyu olmak amacıyla 5 bin TL’lik ürün ve hizmet yardımı sağlanacak. Bu da toplam 25 milyon lira destek anlamına geliyor.

2 milyon liranın altında cirosu olan

Metro Türkiye’nin yanı sıra Gıda Kurtarma Derneği ve Dudetable, Coca-Cola, Unilever Food Solutions, P&G, Barilla, Orkide Yağ, Reis Gıda ve Dimes’in destekleriyle hayata geçirilen ‘Küçük İşletmem İçin’ projesinden, cirosu 2 milyon liranın altında olan ve en az 5 kişi çalıştıran işletmeler faydalanabilecek. Bu koşulları sağlayan işletmeler, www.kucukisletmemicin.com platformu üzerinden bugünden itibaren başvurarak destek alabilecek. Projeye katkıda bulunmak isteyen firmalar da aynı platform üzerinden destek sağlayabilecek.

İstihdam ve yerel ekonomiye destek

Projenin önceki gün online olarak yapılan tanıtım toplantısında konuşan Metro Türkiye Başkanı Boris Minialai, “Faaliyet gösterdikleri bölgenin ekonomisi için önemli bir katma değer yaratan küçük işletmelere verilecek ürün ve hizmet desteği, işletmelerin on binlerce sektör emekçisi için kaynak ayırabilmesine ve çalışanların işlerine devam edebilmesine de katkı sağlayacak. Böylece proje hedefine ulaştığı takdirde 40 bin kişilik istihdam korunabilecek ve 10 milyar TL’lik yerel ekonominin canlanmasına katkıda bulunulacak” diye konuştu.

Nasıl yapılacak?

Metro Türkiye’nin yardım bekleyen küçük işletmeler ile destek vermek isteyen büyük işletmeleri buluşturmak üzere oluşturduğu www.kucukisletmemicin.com platformu bugün itibarıyla devreye girdi. 25 Mayıs’a kadar kurumsal firmalar platformda yer alan ‘destek ver’ bölümü üzerinden kayıt olarak küçük işletmeleri destekleyebilecek. Yardım almak isteyen küçük işletmeler ise ‘destek al’ bölümünden kayıt olarak ve istenen belgeleri sağlayarak 5 bin lira gıda ürünü veya hizmet ihtiyaçlarını temin edebilecek. Bu ürün ve hizmet, işletmeye işyerini yeniden açtığında sağlanacak.







