5 James Bond silahı çalındı

Tüm dünya tarafından merakla takip edilen James Bond serisinin pek çok filminde kullanılan 5 silah, İngiltere'nin başkenti Londra'da çalındı. Devre dışı bırakılan silahların tamamının değeri yaklaşık 121 bin dolar. Hırsızların, binaya arkadan giriş yaptıkları, polis gelmeden kaçtıkları belirtiliyor. Londra Polisi, silahların 'yeri doldurulamaz' olduğunu belirtti. Özel koleksiyondan çalınan silahlar arasında bir Walther PPK silahı, bir Beretta Cheetah, Beretta Tomcat, bir Llama 22 kalibre tabanca da bulunuyor. Görgü tanıkları, soyguncuların Doğu Avrupa aksanı olduğunu belirterek gri renk araçla kaçtıklarını ifade etti. Polis, soruşturmayı sürdürüyor.

İlgili Haberler James Bond Korona’ya yenildi



