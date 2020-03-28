Kültür & Sanat 5 James Bond silahı çalındı

5 James Bond silahı çalındı

Kültür & Sanat

5 James Bond silahı çalındı

Efsane seri James Bond'da kullanılan 5 tabanca, Londra'da bulundukları yerden çalındı. Çalınan silahların toplam değerinin 121 bin doları bulduğu düşünülüyor.

28 Mart 2020, Cumartesi 10:44 Son Güncelleme:
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Tüm dünya tarafından merakla takip edilen James Bond serisinin pek çok filminde kullanılan 5 silah, İngiltere'nin başkenti Londra'da çalındı. Devre dışı bırakılan silahların tamamının değeri yaklaşık 121 bin dolar. Hırsızların, binaya arkadan giriş yaptıkları, polis gelmeden kaçtıkları belirtiliyor. Londra Polisi, silahların 'yeri doldurulamaz' olduğunu belirtti. Özel koleksiyondan çalınan silahlar arasında bir Walther PPK silahı, bir Beretta Cheetah, Beretta Tomcat, bir Llama 22 kalibre tabanca da bulunuyor. Görgü tanıkları, soyguncuların Doğu Avrupa aksanı olduğunu belirterek gri renk araçla kaçtıklarını ifade etti. Polis, soruşturmayı sürdürüyor. 

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