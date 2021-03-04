5 kilo aldı, yıkıldı!

Faruk Sabancı ile aşkta ikinci etabı yaşayan sunucu Dilay Korkmaz pandemi döneminde evde oturmaktan kilo aldı. 64’e çıkınca da diyetisyen eşliğinde rejime girdi. Dilay Korkmaz, “Kilo konusunda maalesef takıntılıyım. 5 kilo aldım. Kendimi inanılmaz mutsuz hissettim. Tarif bile edemem. Bir an önce 59’a düşmeyi, eski sıfır göbek günlerime dönmeyi hayal ediyorum” diye konuştu.