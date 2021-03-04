Magazin 5 kilo aldı, yıkıldı!

5 kilo aldı, yıkıldı!

Magazin

5 kilo aldı, yıkıldı!

Faruk Sabancı aşk yaşayan Dilay Korkmaz 5 kilo aldı. Kilo aldığı için kendisini mutsuz hissettiğini söyleyen Korkmaz, forma girmek için yeniden pilatese başlayacak.

04 Mart 2021, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Faruk Sabancı ile aşkta ikinci etabı yaşayan sunucu Dilay Korkmaz pandemi döneminde evde oturmaktan kilo aldı. 64’e çıkınca da diyetisyen eşliğinde rejime girdi. Dilay Korkmaz, “Kilo konusunda maalesef takıntılıyım. 5 kilo aldım. Kendimi inanılmaz mutsuz hissettim. Tarif bile edemem. Bir an önce 59’a düşmeyi, eski sıfır göbek günlerime dönmeyi hayal ediyorum” diye konuştu.

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