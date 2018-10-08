5 soruda vajinismus (Vajinismus nasıl teşhis edilir?)

Jinekolog Op.Dr. Süleyman Eserdağ vajinismus ile ilgili merak edilen 5 soruyu cevapladı:

1-Vajinismus hastalığı nedir?

Vajinismus; cinsel ilişkideki istem dışı kasılmalara bağlı olarak cinsel birleşmenin tamamlanamaması şeklinde görülen bir cinsel sorundur. Ülkemizde her 10 kadından birisinin sorunu olmasına rağmen çiftler utanma duygusundan dolayı genelde sorunlarını kimselerle paylaşmaz. Hâlbuki, yaygın görülen bir cinsel sorundur ve günümüzde kesin tedavisi de mevcuttur.

2-Vajinismus teşhisi nasıl konur?

Vajinismus teşhisi kesin olarak bir jinekolog muayenesi ile konulur. Herhangi bir alet kullanılmadan görsel bir değerlendirme şeklinde yapılan, bir dakikadan az süren ve kesinlikle ağrısız şekilde gerçekleşen jinekolojik muayene sırasında iki soruya cevap aranır: 'Cinsel ilişkiye girememe nedeni olan anatomik bir engel var mı?' ve 'Vajinismusun derecesi nedir?'

3-Jinekolojik değerlendirme her jinekolog tarafından yapılabilir mi?

Evet. Yapılan jinekolojik değerlendirme son derece basittir. Ancak bazen kızlık zarı ile ilgili anatomik sorunlar hastanın jinekolojik muayene koltuğunda kendisini kasması sonucunda atlanabiliyor. O yüzden tam bir değerlendirme şarttır. Jinekolog hekimin hasta ile empati kurması ve cinsel sorunlar üzerine deneyimli olması muayenenin rahat bir şekilde gerçekleşmesi açısından önemlidir.

4-Jinekolojik muayenede kızlık zarı önemli midir?

Evet. Kızlık zarının yapısı bakirelerde genelde ‘anüler’ yani halka şeklinde ve yumuşak kıvamdadır. Kızlık zarının doğuştan ara bölmeli, yarım ay veya elek şeklinde olması durumlarında veya sert (fibrotik) yapıdaysa cerrahi olarak kızlığın çıkarılması veya kızlık zarına kesi yapılması şarttır. Nadiren de olsa bazı durumlarda vajina içinde rastlanılan bölmeler, vajina girişinde yer alan kist ve kitleler de cinsel ilişkiye girmeye engel olabilir.

5- Kızlık zarına ne tür cerrahi yöntemler yapılabilir?

Kızlık zarı normalden kalın, yüksek kenarlı veya sert olması durumlarında kızlık zarının cerrahi yoldan alınması (himenektomi), ince kenarlı ancak yüksek olması durumlarında kızlık zarına kesi yapılması (himenoıtomi) yeterli gelir.

Kızlık zarına yapılan cerrahi işlemlerde lazer kullanılması durumunda hem kanama yok denecek kadar az olur hem de işlem ağrısız, acısız şekilde gerçekleşir.

Kızlık zarının alınması veya kesilmesi sonrasında da cinsel terapi yapılması şarttır. Çünkü çoğu hastada, kızlık zarı anormalliğine bağlı olarak cinsel ilişkideki ağrılar neticesinde psikolojik korku da yerleşir. Yani fiziksel sorun zamanla psikolojik soruna da dönüşebilir.

Jinekolog Op.Dr. Süleyman Eserdağ, vajinismus teşhisi konulduktan hemen sonra tedaviye geçilebileceğini ve günümüzde uygulanan bilimsel tedavi yöntemleri ışığında 3 gün gibi bir zamanda sorunun kalıcı şekilde çözümlenebileceğini sözlerine ekledi.



