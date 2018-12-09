500 Euro'nun dört ay ömrü kaldı

Dünyanın önemli para birimlerden Euro'nun 500'lük banknotu Avrupa Merkez Bankası Konseyi (ECB) tarafından alınan kararla tedavülden kaldırılıyor

09 Aralık 2018, Pazar 19:48 Son Güncelleme:
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500 Euro'nun dört ay ömrü kaldı

Dünya piyasalarında 2002 yılında dolaşıma başlayan 500 euro'luk banknot, 17 Avrupa ülkesi tarafından kaldırılırken, Almanya ile Avusturya ise 26 Nisan tarihine kadar 500 euro'luk banknotlar kullanılacak. 

Terör örgütleri ve kalpazanlar tarafından sıkça kullanılan ve halk tarafından tercih edilmeyen 500 euro'luk banknotların piyasadan kaldırılması altındaki en önemli etkenin, teröre ve örgütlerle daha etkin mücadele etmek olarak gösterildi.

Euro'nun 5, 10, 20, 50, 100 ve 200’lük banknotları yenilenerek daha güvenli hale getirilmişti. 

FRANKFURT (İHA)

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