52 şirketle halka arz rekoru

Bundan önceki rekor, 35 halka arz ile 1990 yılına aitti. Borsa İstanbul’un 2021 yılı performansını değerlendiren Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, şunları söyledi: “Geçen yıl Borsa İstanbul’da halka arz olan şirket sayısı, yatırımcı sayısı, endeks değerleri ve işlem hacimlerinde rekorlar kırıldı. 21.6 milyar TL büyüklüğünde halka arz gerçekleştirildi.”

UZUN VADELİ TL

Borsa İstanbul’un dünya borsaları arasında halka arz sayısı bakımından 14 basamak birden yükselerek 13’üncü sıraya yerleştiğini ifade eden Ergun, “Amacımız, her sene ülkemizin büyümesine katkı sağlayan çok sayıda şirketimizin yatırımlarını halka arz aracılığı ile finanse etmelerini sağlamak. Çünkü şirketlerimizin yatırımları için ihtiyaç duydukları ‘uzun vadeli TL’ sadece sermaye piyasalarında ve borsada mevcuttur” diye konuştu.

2.4 MİLYON YATIRIMCI

Ergun, 2021’de borçlanma aracı ihraçlarıyla 258.5 milyar TL kaynağın sermaye piyasaları aracılığıyla sağlandığını ifade etti. Bireysel yatırımcı sayısındaki artışa da dikkat çeken Ergun, “2020 yılı başında 1.2 milyon vatandaşımız pay senedi sahibiyken bu sayı 2021 yılında 2.4 milyona kadar yükseldi” dedi. Ergun, Pay Piyasası’nda 91 milyar TL ile Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası’nda 69.4 milyar TL ile günlük işlem hacmi rekorları kırıldığını da vurguladı.