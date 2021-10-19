530 bin aileye her ay 1797 lira ödeme

530 bin vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 963 milyon 172 bin lira evde bakım yardımı ödemelerini hesaplara yatırıyoruz” dedi. 5 gün boyunca süren ödemeler aylık 1.797 lira.

YÜZDE 50 ENGELLİLİK KOŞULU

Engelliye bakan kişinin evde bakım parası alabilmesi için ilk şart olarak, engellinin en az yüzde 50 ve üzerinde bir oranla engeli olduğunun sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekiyor. Raporda ‘ağır engelli’ ibaresi mutlaka yer almalı. Yüzde 50’den daha düşük bir engellilik oranı tespit edilmiş ise evde bakım parası verilmiyor. Hasta ve muhtaçlık durumunda da kişinin yeme, içme, tuvalet ve banyo gibi zorunlu ihtiyaçlarının tek başına yerine getirilip getirilemediğine bakılıyor.

GELİRE DE BAKILIYOR

Aylığın ödenebilmesi için raporun dışında gelir durumu da önemli. Maaş için hanedeki kişi başına gelirin bu yıl 1.704 lirayı aşmaması şart. Maaş için günde en az 8 saat bakımın yapılması gerekiyor. Rapor almadan önce ikamet edilen yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüğüne veya varsa ilçe müdürlüklerine başvuru yapılmalı. Başvuru 30 gün içinde sonuçlandırılıyor. Evde bakım yardımı her ayın 15’i ile 31’i arası hesaplara geçiyor. Ödeme sorgulaması, e-Devlet üzerinden ‘Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama’ yazılarak yapılabiliyor.

1050 GENCE KAMUDA İŞ

Bu arada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda yetişen 1050 genç, kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim durumlarına uygun kadrolara atanacak. 3 Kasım 2021’de yapılacak atama için hak sahibi gençler, tercih işlemlerini 27 Ekim’e kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek. Tercih kılavuzuna, ‘aile.gov.tr’ ve ‘turkiye.gov.tr’ internet adresinden ulaşılabilir.

19 BİN 501 KİŞİYE EĞİTİM YARDIMI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şehit çocukları, harp ve vazife malulleri ile çocuklarının eğitim öğretim yardımlarının 22 Ekim’de ödeneceğini duyurdu. Bilgin, “İlköğretim için 2 bin 697 lira, ortaöğretim için 4 bin 45 lira, yükseköğretim için 5 bin 394 lira olmak üzere toplam 19 bin 501 öğrenciye 73.6 milyon lira eğitim öğretim yardımı yapacağız” dedi.