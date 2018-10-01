55. Ulusal Yarışma Beyoğlu Sineması’ndaki açılış töreniyle başladı!

Berrak Tüzünataç’ın sunuculuk yaptığı, Ferhan Şensoy’a Yıldırım Önal Anı Ödülü’nün takdim aldığı gecede sektörün ünlü isimleri yer aldı. Geceye 55. Ulusal Yarışma Jüri Üyeleri Onur Saylak ve Hazar Ergüçlü; Siyad Jüri Üyeleri Senem Aytaç ve Senem Erdine ile seçkide filmleri yer alan yönetmenler Ali Kemal Çınar, Tayfun Pirselimoğlu, Hüseyin Karabey, Mehmet Ali Konar katıldı. Oyuncular Nazan Kesal, Gizem Erman Soysaldı, Selen Uçer, Nalan Kuruçim; gazeteci Cem Erciyes, yönetmenler Ertem Göreç, Pelin Esmer, Onur Ünlü, Belmin Söylemez, Barış Atay, Emre Erdoğdu, Seren Yüce de Beyoğlu Sineması’ndaki açılışa katılan isimler arasındaydı.

Açılış törenini sunan Berrak Tüzünataç sunuşuna şu sözlerle başladı: “Meslek hayatımız boyunca pek çok festivale katılır, layık görüldüğümüz ödüllerle gururlanırız ancak benim için bir senaristin hayal gücüne, bir yönetmenin vizyonuna layık bulunmak, her zaman mesleğimin en onurlandırıcı yanı olacak. Bugün burada birlikte, bambaşka işler yaparak tek bir şeyi üretmeyi hedefleyen insanlarız. Biz film yapmak için bir aradayız.”

1999 yılından bu yana Antalya Film Festivali’nde Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği - ÇASOD tarafından, sinema ve tiyatro oyuncusu Yıldırım Önal’ın anısına verilen Yıldırım Önal Anı Ödülü, bu yıl da Ulusal Yarışma’da takdim edildi. Erhan Yazıcıoğlu, ödülü usta sanatçı Ferhan Şensoy’a takdim etmeden önce yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Keşanlı Ali Destanı’nı en doğru yorumlayan yönetmendir Ferhan Şensoy. İronik mizahin en büyük kalemidir. Şehir Tiyatroları’nda Keşanlı Ali’yi öyle güzel yorumlamıştır ki, herkes Ali’yi bir katil olarak gösterirken, o, son derece masum, başkasının suçunu üstüne alan bir karakter olarak anlatmıştır. Ben de o karakteri anlamaya çalışarak iki-üç sene oynamak onuruna eren bir aktörüm. Büyük bir onurla buradayım.”

Tüzünataç sunuşunu Türkiye sinemasında kadın karakterlere az yer verilmesine vurgu yaparak bitirdi: “Sinemamızdaki bu kadar etkin ismi bir arada yakalamışken naçizane bir şey demek istiyorum. Her ne kadar sinemamızda, bir veya iyi bir seneyse iki tane derinlikli kadın karakter anlatmayı değer bulsanız da bu tür organizasyonlarda sunucu olarak kadın oyuncuları tercih ediyor olmanızdan dolayı teşekkür ederiz (!) Sinemada daha çok kadın karakter görmek dileğiyle.” 2. Antalya Film Festivali’nde En İyi İkinci Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazanan “Keşanlı Ali Destanı” (1964), törenin ardından izleyicilerle buluştu.

55. Ulusal Yarışma’da 1 Ekim Pazartesi Programı

Meslek birliklerinin, festival temsilcilerinin, yönetmen, yapımcı ve oyuncuların geniş katılımıyla gerçekleşecek Nasıl Festivaller İstiyoruz? başlıklı forumda sinemacılar Ulusal Yarışma'nın da başlamasına sebep olan festival sorunlarını ve film sahiplerinin ihtiyaçlarını konuşup, tartışacaklar. Forum, bugün saat 15:00’te Cezayir’de.

Geçtiğimiz yıl Gênco filmiyle programda yer alan Ali Kemal Çınar’ın ne Kürtçe’yi ne de Türkçe’yi konuşup anlayabilen Osman’ın öyküsünü anlattığı “Di Navberê De / Arada”, saat 19:30’da yönetmenin katılımıyla Beyoğlu Sineması’nda gösterilecek.

Vedat Türkali’nin senaryosunu yazdığı ve 2. Antalya Festivali’nde En İyi Üçüncü Film seçilen “Karanlıkta Uyananlar” ise bu akşam, yönetmen Ertem Göreç’in katılımıyla gerçekleşecek özel bir gösterimle Beyoğlu Sineması’nda sinemaseverlerle buluşacak. Film, ücretsiz olarak gösterilecek.

Jüri üyeleri Duygu Sağıroğlu, Fatma Girik, Gülsün Karamustafa, Murathan Mungan, Hazar Ergüçlü, Onur Saylak ve Uğur Vardan; En İyi Film, Yönetmen, Erkek Oyuncu, Kadın Oyuncu ve Senaryo dallarında kazananları belirleyecek. Kazanan filmler, Türkiye’nin önde gelen sanatçılarına ait eserlerle ödüllendirilecek. Senem Aytaç, Ali Ercivan ve Senem Erdine’nin yer aldığı Sinema Yazarları Derneği Jürisi ise SİYAD En İyi Film ödülünü belirleyecek. 55. Ulusal Yarışma ödül töreni 4 Ekim akşamı Cahide Müzikhol’de gerçekleşecek.



