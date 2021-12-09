58 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 58 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, illerin alfabedeki sırasına göre sıralanmıştır. 0'dan 81'e kadar plaka vardır. Peki, 58 plaka nerenin plaka kodu? 58 plaka hangi şehir? 58 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.
09 Aralık 2021, Perşembe 11:05 Son Güncelleme:
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Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 58 nerenin plaka kodu? 58 plaka hangi şehir? 58 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.
58 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?
58 plaka kodu İç Anadolu bölgesinde yer alan Sivas şehrine ait plaka kodudur. Her şehre özel plaka kodu bulunmaktadır. Sivas şehrine bağlı olan 161 binden fazla araç bulunmaktadır. Sivas’a bağlı araçlar 58 plaka kodu alıyor olsalar da ilçelere göre harf kodları değişkenlik göstermektedir.
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