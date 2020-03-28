6-7 yaş çocuklar için evde etkinlik ve oyun önerileri

Evde kalma sürecinde çocuklarla etkileşimin ve öğrenmenin etkili olarak yapılabileceği çeşitli sanat etkinlikleri ve oyunlar oynayabilirsiniz. Çocuklarla evde yapacağınız etkinliklerde şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı gibi türlerinden yararlanarak görsel çalışmalar, bu görsel çalışmalarda çizgiyi kullanmayı öğrenme, dokulu çalışmalar yaparak değişik dokuların farkına varacağı çalışmalar yapabilir, çocukların duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade etmesini sağlayabilirsiniz. Çocukların bu kazanımları elde edebileceği çeşitli etkinlikleri sizin için derledik.

Parmak Kuklalarıyla Oyun

Çocuklar küçük bir kağıda istedikleri boya malzemesiyle akıtarak, damlatarak, parmakla yayarak, baskılar yaparak vb. serbest şekillendirmeler yapmalarını sağlayın. Daha sonra bu kağıdı sizin de yardımınızla ince külah şeklinde katlamasını isteyin. Renkli artık kâğıtları kaş, göz, ağız, burun şeklinde kâğıt makasıyla kesip yapıştırmalarını söyleyin. İplerle ya da rafyalarla saçlar ilave edebilirsiniz. Çocuklar, kuklaları parmaklarına geçirerek, değişik sesler çıkararak diledikleri gibi kuklalarını konuşturabilirler.

6-7 Yaş etkinliği

Üfleme Oyunu

Çocuklar kağıt üzerine damlatılan suluboya ya da renkli mürekkepleri pipetlerle üfleyerek değişik yönlerde çizgisel dağılımlar oluşturabilirler. Pipet bulamıyorsanız, çocuklar kartonları incecik rulo yaparak kendileri de pipet yapabilirler.

6-7 Yaş etkinliği

İplerle Resim

Kağıt üzerinde artık ipleri yürüterek sevdikleri bir nesne veya figür oluşturacak şekilde ya da serbest hareketlerle diledikleri düzende yapıştırmalarını isteyin. Çocuklar isterlerse, kalan boşlukları boyayarak ya da başka artık malzemeleri kullanarak tamamlayabilirler.

6-7 Yaş etkinliği

Çizgilerin Yolculuğu

Çocuklara, oluklu mukavva üzerine tutkallı boyaları fırça yardımıyla ya da akıtarak uygulamaları ve oluklardan akan boyaların oluşturduğu çizgileri fark etmelerini sağlayabilirsiniz.

6-7 Yaş etkinliği

Gezmeye Gidiyorum

Çocuklara değişik renklerde kumaş parçaları verin. Bu parçaların her birini en sevdikleri kişilerin (Örneğin, anneanne, kuzen vb.) evi olarak isimlendirmeleri isteyin. Kâğıt üzerinde diledikleri yere, yakın evler, uzak evler, büyük evler, küçük evler olarak yapıştırmalarını söyleyin. Kalan boşluklara bol plastik tutkal ya da ebeveyn tarafından hazırlanan kola sürün. Daha sonra, çocuklara atık ipler verin. İlk önce gitmek istedikleri evden başlayarak renkli iplerle gezmeye çıkabilirler. Sevdiklerini kaç kez ziyaret etmek istiyorlarsa, ipleri evler arasında o kadar sayıda dolaştırarak diledikleri zaman evlerine dönebilirler. Boşlukları, sevdikleri boya malzemesiyle resim yaparak doldurabileceklerini söyleyebilirsiniz.

Kolanın Hazırlanışı: Nişasta ile sıcak su sürekli karıştırılarak pelteleşinceye kadar ateşte pişirilir. Kullanılmak üzere bir kapaklı bir kavanoza doldurulur.

6-7 Yaş etkinliği

Yapraklı Resim

Özellikle evinizin bahçesi varsa, çocuklarla dökülen kuru ve yeşil yapraklar toplayın. Çocuğunuzdan “Doğa” konulu bir resim yapmasınız isteyin. Çocuklar topladığınız bu yeşil yaprakları keserek ya da istedikleri gibi yırtarak, kuru yaprakları ise ufalayarak oluşturdukları resim üzerine diledikleri gibi yapıştırabilirler. Kalan kısımları sevdikleri bir renkli boyama tekniğini kullanarak doldurmalarını isteyebilirsiniz.

6-7 Yaş etkinliği

En sevdiğim canlı… Çünkü..!

Çocuklara, en sevdiği ağacın, çiçeğin, hayvanın hangisi olduğunu ve nedenini açıklamasını isteyin. Doğa ile ilgili duygularını, düşüncelerini, gözlemlerini kardeşi ya da sizinle ile paylaşmasını sağlayın. Gazete, dergi ve broşürlerdeki renkli fotoğraf ya da resimlerden sevdikleri doğa nesnelerini yırtarak ya da kâğıt makasıyla keserek yüzey üzerine istedikleri düzende yapıştırmalarını söyleyebilirsiniz. Kalan boşlukları renkli resim yaparak tamamlamalarını isteyin. Çocuklar aynı konuyla ilgili çeşitli yoğurma maddeleriyle küçük heykelcikler oluşturarak ya da biçimlendirdikleri hamurları herhangi bir yüzey üzerine yapıştırarak rölyef çalışması da yapabilirler.

6-7 Yaş etkinliği

Ben Olsaydım…

Ebeveynler, çocuklarına “Çok küçük boyutlu olduğunuzu ve eser içerisinde gezintiye çıktığınızı düşmelerini isteyebilir. Sonrasında da ‘Nereye giderdin?, Kimin yerinde olmak isterdin? O mekanda hangi sesleri duyardın? Eserin adını bir hareketle, kokuyla veya tatla nasıl ifade ederdin? Eserin adını ne koyardın? Bu esere sahip olmak ister miydin? Eğer sahip olmak isterseniz evimizin hangi köşesinde sergilerdin?”’ gibi sorular yöneltmeniz çocukların duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine yardımcı olabilir.

6-7 Yaş etkinliği

Doğal nesnelerle koleksiyon

Çocuğunuz, evinizin bahçesinden topladıkları çakıl taşı, kozalak, ağaç kabuğu ya da kurumuş yaprak, dal gibi doğal malzemelerin her birini şeffaf minik poşetlere yerleştirir. Daha sonra bunları poşetlerin ağız kısımlarından bir karton panoya zımbalamalarını isteyin. Bunun yerine, nesneleri kibrit kutularının çekmecelerine yapıştırdıktan sonra yine bir karton panoya istedikleri düzende sabitleyerek de çalışmayı tamamlayabilirler.

6-7 Yaş etkinliği



