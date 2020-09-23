Anne ve babaları yenidoğan döneminde en çok düşündüren durumlardan biri de aşılardır. Yan etkileri dolayısıyla endişeye kapılan anne ve babalar 6. Ay aşıları nelerdir? 6 ay aşısı kaç tane? 6 ay aşıları ateş yapar mı sorularının cevaplarını merak ediyor. Kadın hastalıkları ve Doğum uzmanı Op. Dr. Ayşe Duman, 6. ay aşıları nelerdir? 6 ay aşısı kaç tane? 6. Ay aşıları ateş yapar mı? Sorularının cevaplarını açıkladı.

6 ay aşıları nelerdir? 6 ay aşısı kaç tane?

Bebeğiniz bu ayda Hepatit B aşısının üçüncü dozunu olur. Ayrıca 4. ay içinde uygulanan beşli karma aşı ile KPA aşısının da üçüncü dozu yapılır. Bebeğiniz için altıncı ay yeni bir aşıyla tanışma anıdır. Bu ayda bebeğiniz İPA aşısıyla tanışır. Bu aşı kapsamında inaktif polia aşısı ağızdan damla olarak tekrar verilmektedir.

Sağlık Bakanlığı aşı takvimine göre bebeğiniz 6. ay aşısı olacağı polia aşısı çocuk felcine karşı yapılan bir aşıdır. Altıncı ay aşıları da bebeğinizin sağlıklı gelişimi için mutlaka yaptırılması gereken aşılardır.

6. ay aşısı sonrasında bebeğinizde aşı yerlerinde ufak şişlikler olabilir. Ancak bu etkiler çok az bebekte ortaya çıkar. Bebeğinizde bu dönemdeki aşılardan sonra ateş de görülebilir. Ayrıca aşı sonrasında bebeğinizin birkaç gün uyku düzeninde bozulmalar olabilir. Ayrıca en çok görülen yan etkiler arasında bebeğin aşı sonrası huzursuz davranışları bulunur. Bebeğiniz aşıdan sonra mutlaka 3 gün kadar huzursuz olacaktır.

Aşılarda yaşanan gelişmeler sayesinde artık çok az yan etki görülmektedir. Ancak altıncı ay aşılarında genel olarak ateş, huzursuzluk, aşı yapılan bölgede kızarma, sertlik ya da döküntü görülebilir. Bebeğiniz bu dönemde kontrolünüzden çıktıysa ve sorunlarını ortadan kaldıramadıysanız mutlaka doktorunuza başvurmalısınız.

6. ay aşıları ateş yapar mı?

6. ay aşısı bebeğinizde ateş yapabilir. Aşı sonrası ateş birçok bebekte olası yan etkiler arasında gösterilebilir. Ancak her bebekte altıncı ay sonrası ateş görüleceğine dair bilimsel bir dayanak yoktur.

Yapılan aşılardan sonra bebeğinizin ateşini kontrol altında tutabilmek için doktorunuz tarafından önerilen ateş düşürücü ilaçları kullanabilirsiniz. Ayrıca ılık duş gibi kendiniz de en bilinen bazı doğal yöntemlerle ateşi kontrol altına almaya çalışabilirsiniz.

6. ay aşısı sonrasında bebeğinizin ateşi 38 dereceden daha yüksekse ya da birkaç gün geçmesine rağmen hala ateş sorunu devam ediyorsa ve aldığınız tüm önlemlere rağmen ateşini kontrol altına alamadıysanız mutlaka doktora başvurun. Altıncı ay aşıları sonrasında ateş ya da huysuzluk görülme olasılığı vardır.







