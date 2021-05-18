Vatandaşlar 6 ay geri ödemesiz kredi ile gelişmeleri yakından takip ediyor. Beklenen teklif dün Meclis'te görüşüldü. Buna göre 6 ay geri ödemesiz kredi başvurusu yapman isteyenleri ilgilendiren detaylar da belli oldu .Küçük ölçekli işletmelere ilave istihdam sağlamaları durumunda 500 bin liraya kadar ucuz kredi verilmesine yönelik düzenlemenin yer aldığı torba teklif, dün Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. 18 yaş altına Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve çeklerle ilgili düzenlemeleri de içeren paketin bu hafta içinde yasalaşması bekleniyor.

AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifinde, ek istihdam sağlayan işletmelere yönelik teşvikler öne çıkıyor. Korona önlemleri doğrultusunda işyerlerinin uzun bir süre kapalı kalması işgücünü de olumsuz etkilemişti. Bu kapsamda çalışan sayısını artırmak için özellikle küçük işletmelere önemli maliyet avantajları sağlayacak kredi mekanizması devreye alınacak.

50 VE ALTINDA ÇALIŞAN

Bu hafta hızla yasalaşması beklenen teklifte yer alan maddeye göre; ilave istihdam sağlayan ile mart ayında ücretsiz izne çıkardığı işçisini normal çalışmaya geçiren işletmelere kredi desteği verilecek. 12 ay sürecek destekten mart ayında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) verdikleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde istihdam ettiği işçi sayısı 50 ve altında olan işyerleri faydalanabilecek.

500 BIN LIRAYA ULAŞIYOR

Ekonomi Reform Paketi’nde mikro ve küçük ölçekli işletmelere ilave istihdam desteği her bir ilave kişi için Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle, 100 bin lira olarak açıklanmıştı. Kredi desteği, 5 ilave istihdam için 500 bin liraya kadar sağlanacak. İlave istihdam finansman kredisinin vadesi 2 yıl olacak ve ilk 6 ayı geri ödemesiz kullandırılacak. Örneğin; ilave 3 kişi işe alındı, ilk 6 ay ödeme yapılmayacak.

FAİZDEN DÜŞÜLECEK

Yeni destek kapsamında teşvike uygun kişileri istihdam eden işverenler, bu kişiler için SGK’ya ödedikleri primleri 12 ay boyunca kredi faiz ya da kâr payından indirebilecekler. Uygulama 30 Haziran 2022’ye kadar kullanılan krediler için geçerli olacak. Teşvikten yararlanacak işverenler, teşvik kapsamındaki her bir işçi için aylık 1.341 lira, yıllık ise 16 bin 98 lira alabilecek. 5 kişi çalıştırıldığında elde edilecek tutar 80 bin 493 liraya çıkacak. Toplam istihdamın yarıdan fazlasını 50 ve altında çalışanı olan işyerlerinin karşıladığı göz önüne alınırsa, bu destek işletmelerin elini de rahatlatacak.

KAPSAMDAKİ İŞÇİLER

Mart ayı itibarıyla 50 ve altında işçi çalıştıran işyerlerinde, 1 Temmuz 2021 ila 30 Haziran 2022 tarihleri arasında işe alınan kişilerden, işe alındıkları tarihten önceki son 3 ayda sigortası olmayanlar teşvikten yararlanabilecek. İşe alınan kişilerin işe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam 10 günden fazla sigortalı olmaması gerekiyor. Ayrıca, mart ayında nakdi ücret desteğinden en az 20 gün yararlanmış kişilerin normal çalışma sürelerine dönmesi halinde de teşvikten yararlanmaları söz konusu olacak. Bu kişiler için Temmuz 2021 ve sonrasında işe alınma ve işsizlik kriteri aranmayacak.

BES VE ÇEK DÜZENLEMESİ

Teklif, 18 yaşından küçüklere de bireysel emeklilik imkanı sağlıyor. Ebeveynler, 18 yaşını tamamlamamış çocukları adına sistemde birikim yapabilecek. Böylece 25 milyon kişinin BES’e girmesinde engel ortadan kalkacak. Dernek, vakıf ve sandıklardaki emeklilik birikimleri de 2023 yılı sonuna kadar Bireysel Emeklilik Sistemi’ne aktarılabilecek. Teklif, sigortacılık alanına ilişkin düzenlemeler de içeriyor. Araçlarda değer kaybı tazminatı oluşmasına sebep olmayacak kadar küçük hasarlar için tazminat talep edilemeyecek. Ayrıca ibraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasına isabet eden veya ibraz süresi bu tarihler arasında başlayan çeklerin ibraz süresi, 31 Mayıs 2021’e kadar duracak. Ancak bu çeklerin ibraz edilmesi ve karşılığının bulunması halinde ödeme yapılacak.