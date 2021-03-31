6 ay ve 6 yaş arasındaki havale riskine dikkat!

ATEŞLİ HAVALE NEDİR?

Beyin hücrelerinin normal dışı bir aktivite göstermesi sonucu ortaya çıkan vücuttaki istemsiz kasılmalara tıp dilinde ‘konvülsiyon’, halk arasında ise havale (nöbet) adı veriliyor. Bu durum, ateşin ani olarak yükselmesi ile olduğunda ise ‘ateşli havale’ olarak adlandırılıyor.

BELİRTİLERİ NELER?

Tipik bir havale sırasında çocuk bilincini (şuurunu) kaybeder ve şu belirtiler ortaya çıkabilir:

❱❱ Gözlerde geriye, sağa sola kayma,

❱❱ Karşıya sabit bakma,

❱❱ Dişlerini sıkma,

❱❱ Dudak çevresinde, yüzde morarma,

❱❱ Kollarda bacaklarda, bazen vücudun sadece sağ ya da sol tarafında kasılma veya çırpınma

❱❱ Kasılma olmaksızın tüm vücutta salıklık. Bir süre sonra da bütün belirtiler kaybolur ve çocuk yarım saat kadar süren uykuya dalabilir.

HANGİ YAŞLARDA ORTAYA ÇIKAR?

Ateşli havale tam olarak 6 ay ile 6 yaş arasında ortaya çıkar. Bu havaleler, beyin zarı iltihabı (menenjit) ya da beyin dokusu iltihabı (ensefalit) dışındaki enfeksiyonlara bağlı oluşur. Yine ateşli havalelerin epilepsi (sara) hastalığı ile ilgisi yoktur. SIK GÖRÜLEN BİR SORUN MU? Ateşli havale bebeklerde ve küçük çocuklarda en sık görülen nörolojik hastalıktır. Her 100 sağlıklı çocuktan 2-4’ünde görülüyor. En sık 12-18 ay arasında rastlanıyor. Yüzde 80’i ateşin başlangıcından itibaren ilk 24 saatte ortaya çıkıyor.

ATEŞ YÜKSEKLİĞİ İLE İLGİSİ VAR MI?

Sanılanın aksine ateşin yüksekliği ile havale geçirme arasında her zaman bir ilişki yok. Bazı bebeklerde çok yüksek ateş ile havale olmazken, bazı bebeklerde çok daha düşük ateşle bile havaleye rastlanabilir. Yani ateş derecesi yükseldikçe havale riski artmaz. Araştırmalar, genetik yatkınlığın bir etken olduğunu gösteriyor. Yani ailenizde çocukken ateşli havale geçirme öyküsü varsa çocuğunuzda ateşli havale görülme olasılığı daha yüksek. Enfeksiyon sırasında ateşle birlikte vücutta salınan bazı maddelerin havaleye neden olduğu düşünülüyor.