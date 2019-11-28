Bebekler ilk 6 ay sadece anne sütü veya formül mama ile beslenerek vücudunu ek gıdaya hazırlarlar. 6 aylık olan bir bebek ek gıdaya hazırdır. Yeni deneyimler yeni lezzetler için oldukça meraklıdırlar. Bebeklerinizin sevebileceği ve ek gıdanın temelini atabileceğiniz birbirinden lezzetli 6 aylık bebek ek gıda tarifleri haberimizde.

6 aylık bebek ek gıda tarifleri

Elma püresi

Malzemeler

1 adet küçük elma ayıklanıp, çekirdekleri alınmış küp doğranmış

Yapılışı

Elma cam rende de güzelce rendelenir. Suyuyla birlikte bir kaseye alınır ve iyice karıştırılır.

Elma ve havuç püresi

Malzemeler

1 adet küçük havuç veya pancar ayıklanmış küp doğranmış

1 adet küçük elma ayıklanıp, çekirdekleri alınmış küp doğranmış

1 çorba kaşığı yulaf ezmesi

Yapılışı

Havuç ve yulafı 1 çay bardağı kadar su ile pişirilir. Püre haline getirip soğumaya bırakın. Oda ısısına düştüğünde içine cam rendede rendelenmiş elma ile iyice karıştırılır.

Not: Daha önceden bebeğe yoğurt denenmiş ise 1 çorba kaşığı yoğurtta eklenebilir karışıma.

Meyveli yulaf maması

Malzemeler

1 orta boy elma veya armut

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı çekirdeksiz kuru üzüm (sıcak suda önceden ıslatılmış)

2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1/2 su bardağı doğal ev yoğurdu (isteğe bağlı)

Yapılışı

Su, yulaf ezmesi ve kuru üzüm ile birlikte çok kısık ateşte yulaflar yumuşayana kadar pişirilir. Elma veya armut soyulur, cam rendeden geçirilerek püre haline getirilir. Yulaflı karışım ılıyınca, blender dan geçirilir. Soğuyunca, rendelenmiş elma veya armut ile birlikte yoğurda ilave edilir.

Patates ve brokoli yemeği

Malzemeler

1 küçük patates (soyulmuş doğranmış)

1 küçük kâse (1 avuç içi) karnabahar veya brokoli

1 küçük havucun yarısı (soyulmuş doğranmış)

1 tatlı kaşığı sızma zeytinyağı

1-1,5 su bardağı su

1 ev yapımı et suyu bulyon (veya et suyu)

Yapılışı

Patates, havuç, brokoli veya karnabahar buharda pişirilir. Buharda pişirme ihtimaliniz yoksa az miktarda su ile tüm malzeme haşlanır. Sebzeler iyice piştiğinde sızma zeytinyağı ilave edilir. Çatal ile iyice ezilir. Tek öğünde yedirilir.

Sebzeli çorba

Malzemeler

1 adet küçük boy sakız kabak

1 adet küçük boy patates

Yarım küçük enginar

1 tatlı kaşığı natürel sızma zeytinyağı

2 su bardağı su

Yapılışı

Tüm malzeme iyice yıkanır. Kabağın ve patatesin dış kısmı soyulur küp küp doğranır. Enginar soyulmuş aldıysanız sadece yıkamanız ve ince ince doğramanız yeterli. Tüm malzeme 2 bardak su ile birlikte ufak bir tencereye koyularak orta ateşte pişirilir. Ocaktan alınan çorba posası kalmayacak şekilde ezilerek süzgeçten geçirilir. Posanın atılması değil çorbanın içinde kalması gerekmekte. Bu işlemi kısa bir süre blender kullanarak da yapabilirsiniz. Enginar lifli bir gıda olduğundan parçalayabilmek için blender kullanmak gerekebilir. Sert olarak bebeğin ağzına gelmeyecek şekilde ezilmesi gerekir. Ancak blenderı çorbayı tamamen pürüzsüz yapacak şekilde uzun süre kullanmak yerine kısa süre kullanınız. Son olarak çorbaya naturel sızma zeytinyağını ekleyin. Oda sıcaklığında servis edebilirsiniz.

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