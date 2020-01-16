6. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’ne başvurular başladı!

Dünya ölçeğinde çok kültürlülük temelinde bir paylaşım ortamı yaratarak; farklı coğrafyalarla kültürlerinin, çocuk gözü ve estetiği ile ifade edilmesini sağlamak amacıyla 20 Nisan-20 Mayıs 2020 tarihleri arasında altıncısı düzenlenecek İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’ne başvurular başladı. 10 ülkeden ve Türkiye’nin 50 ilinden fazla okuldan katılımın beklendiği 6. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’nde anaokul, ilkokul, ortaokul ve liselerden 6 binin üzerinde öğrencinin çalışma yapması desteklenecek. STK, yerel yönetim, Milli Eğitim temsilcilerinden oluşan bir grup eğitimcinin bir araya gelerek kurduğu bir sivil toplum örgütü olan Palet Kültür Sanat ve Eğitim Derneği’nin düzenlendiği 6. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’nin konsepti ise ‘Buluşma Noktası.’

Nerede buluşacaklar?

Bienal Direktörü Gazi Selçuk, 6. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’nin “Buluşma Noktası” konseptini şöyle anlatıyor: Bienal, “Buluşma Noktası ile ‘ben’, ‘mekân’ ve ‘uzam’ bağlamında karşımıza çıkan olgulara sanat yoluyla mercek tutacak. Çocuklar ve gençler kendi dünyalarında karşılaştıkları, yaşadıkları, karşı karşıya kaldıkları problemlere nasıl tepki veriyor? Neler düşünüyor ve hissediyorlar? Yaşadıklarıyla, bu sorunların hangi noktalarında buluşup, çoğalıyor ve çoğaltıyorlar? İşte ‘Buluşma Noktası’nda bizi birbirimize benzer veya farklı kılan özelliklerimizi buluşup konuşabilir, tartışabilir ve bunu farklı biçimlerle ifade edebiliriz.

Çocuklarımız ve gençlerimiz sanal âlemin bilgisayar oyunlarında mı sosyal medya ağlarında mı buluşacak? Yoksa bir ağacın yok oluşundaki ekosistem gerçekliğinde mi? Belki de yapmamız gereken tüketim toplumunun çılgınlığına mercek tutmaktır. Öte yandan kültürel miras hazinelerini tanıyıp, öğrendikçe sahip çıkma bilinci gelişen gençlerimiz; belki de kültür miraslarını koruma noktasında buluşacak. Bu yılın konsepti olan “Buluşma Noktası” ekseninde, çocuklarımız ve gençlerimiz yaşadığımız Dünya gerçekliğine mercek tutarak, birlikte araştırıp, gözlemleyip, tartışıp ve projeler üretip, yöntemler ve çözümler önerecekler. Belki küresel sorunlara, belki bölgesel farklılıklara, belki de yaşadıkları kentin sorunlarına odaklanacaklar. Belki de sadece farkındalık yaratma ya da oyun oynama adına ortak noktada buluşacaklar. Kim bilir? Cevaplarımız ne olursa olsun, 20 Nisan - 20 Mayıs 2020 tarihleri arasında ‘Buluşma Noktası’nda çocuk ve gençlerin üreteceği yaratıcı sanat projeleriyle buluşmayı istiyoruz.”

Üç aşamalı değerlendirme

Bienal’e Görsel Sanatlar/Sahne Performansı/Dijital İşler başlığı altında anaokul, ilkokul, ortaokul, lise olmak üzere 4-18 yaş grubundaki tüm çocuk ve gençlerin işleri için başvuru yapılabilecek. Başvuruları başlayan ve 13 Aralık’a kadar da başvuruları devam eden 6. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’nin değerlendirme sistemi artan yoğun talebi karşılamak adına farklılaştırıldı.

2000’nin üzerinde proje başvurusu beklenen Bienal’de her başvurunun aynı özenle, adil bir şekilde değerlendirmesi için üç aşamalı bir sistem oluşturuldu. Değerlendirme sisteminde Birinci aşamada; tüm kategorilerden gelen başvurular 20 kişiden oluşan Bienal Jürisi ve Sanat Kurulu tarafından değerlendirilecek. Her bir kategori için, sanat ve eğitim alanında uzman, daha önce Bienal’de projeleri sergilenmiş, öğretmen veya akademik titri olan uzmanlar seçildi. İkinci aşamada, Jüri’den olumlu geri bildirim alan projeler Sanat Kurulu tarafından değerlendirilecek. Üçüncü ve son aşamadaki değerlendirmeyi ise Bienal mekân kapasitesi göz önünde bulundurularak Bienal Küratörü Fırat Arapoğlu tarafından yapılacak. Tüm başvurular web sitesi üzerinden online olarak yapılacak. Değerlendirme sonucu da başvuru yapılan mail adresine Bienal ekibi tarafından yazılı olarak iletilecek.

Gençlere fırsat verin

Bienal Direktörü Gazi Selçuk, şu çağrıyı yapıyor: “Dünya Ekonomik Forumu Raporuna göre, bugün okula başlayan çocukların yüzde 65'inin, mezun olduktan sonra, bugün adı bile bilinmeyen meslekleri yapacakları öngörülmektedir. Bu alanların ne olduğu bilinmemekle birlikte bu alanlarda lider olacak insanların temel özellikleri tarif edilmekte. Çocukların yaratıcı olmaları, beceri ve donanım açısından yüksek kapasitede olmaları öngörülmektedir. Gelecekte söz sahibi olan yaratıcı yeni kuşaklara her zamankinden daha fazla ihtiyaç bulunmakta. Geleceği inşa edecek olan çocuklarımızın yaratıcılıklarını, performanslarını ve becerilerini izleyici ile buluşturmaları için fırsat yaratın, Bienal’de yerinizi alın. Bienal’e başvurun, Bienal katılımcısı, Bienal izleyicisi, Bienal takipçisi, Bienal gönüllüsü, Bienal çalışanı, Bienal finansörü olun. Hiçbir şey yapamıyorsanız sosyal medya hesaplarını takip ederek, çocukların, gençlerin sanat yoluyla aktardıkları yaşamlarına ortak olun."