Müzik dünyasının en saygın ödüllerinden biri için geri sayım başladı. Bu yıl 63'üncü kez düzenlenecek olan Grammy Ödülleri'nin adayları açıklandı. Adaylar arasında öne çıkan isim tecrübeli yıldız Beyonce oldu. Beyonce dokuz dalda ödüle aday gösterildi. Onu altı dalda adaylıkla Taylor Swift, Roddy Ricch ve Dua Lipa izledi. Kazananlar 31 Ocak'ta düzenlenecek törenle açıklanacak.

83 kategoride dağıtılacak Grammy'lere bu yıl 9 dalda aday gösterilen Beyonce damga vurdu. Onu 6 dalda adaylık alan Taylor Swift, Dua Lipa ve Roddy Ricch takip etti. 2020'de ABD'de en çok satan albüme imza atan The Weeknd'in ise hiçbir dalda aday gösterilmemesi 63. Grammy Ödülleri'nin en büyük sürprizi oldu.

Dua Lipa

İşte 63'üncü Grammy Ödülleri'nin belli başlı dallardaki adayları:

Yılın kaydı

Black Parade - Beyoncé

Colors - Black Pumas

Rockstar - DaBaby ft Roddy Ricch

Say So - Doja Cat

Everything I Wanted - Billie Eilish

Don't Start Now - Dua Lipa

Circles - Post Malone

Savage (Remix) - Megan Thee Stallion ft Beyoncé

Taylor Swift

Yılın şarkısı

Black Parade - Beyoncé

The Box - Roddy Ricch

Cardigan - Taylor Swift

Circles - Post Malone

Everything I Wanted - Billie Eilish

Don't Start Now - Dua Lipa

I Can't Breathe - H.E.R.

If The World Was Ending - JP Saxe ft Julia Michaels

Coldplay

Yılın albümü

Chilombo - Jhené Aiko

Black Pumas - Black Pumas

Everyday Life - Coldplay

Djesse vol. 3 - Jacob Collier

Women In Music Pt III - Haim

Future Nostalgia - Dua Lipa

Hollywood's Bleeding - Post Malone

Folklore - Taylor Swift

Phoebe Bridgers

En iyi yeni sanatçı

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

Harry Styles

En iyi solo performans

“Yummy” Justin Bieber

“Say So” Doja Cat

“Everything I Wanted” Billie Eilish

“Don’t Start Now” Dua Lipa

“Watermelon Sugar” Harry Styles

“Cardigan” Taylor Swift

Lady Gaga-Ariana Grande

En iyi ikili performans

“Un Dia (One Day),” J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny ve Tainy

“Intentions,” Justin Bieber-Quavo

“Dynamite,” BTS

“Rain on Me,” Lady Gaga-Ariana Grande

“Exile,” Taylor Swift-Bon Iver

Fiona Apple

En iyi rock performans

“Shameika” Fiona Apple

“Not” Big Thief

“Kyoto” Phoebe Bridgers

“The Steps” Haim

“Stay High” Brittany Howard

“Daylight” Grace Potter

Sturgill Simpson

En iyi rock albümü

“A Hero’s Death” Fontaines D.C.

“Kiwanuka” Michael Kiwanuka

“Daylight” Grace Potter

“Sound & Fury”Sturgill Simpson

“The New Abnormal”The Strokes

En iyi alternatif müzik albümü

“Fetch the Bolt Cutters” Fiona Apple

“Hyperspace” Beck

“Punisher”Phoebe Bridgers

“Jamie” Brittany Howard

“The Slow Rush” Tame Impala

Beyonce

En iyi R&B performansı

“Lightning & Thunder” Jhené Aiko-John Legend

“Black Parade” Beyoncé

“All I Need” Jacob Collier-Mahalia-Ty Dolla Sign

“Goat Head” Brittany Howard

“See Me” Emily King