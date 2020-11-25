63'üncü Grammy Ödülleri'nin adayları belli oldu
Müzik dünyasının Oscar'ı olarak gösterilen Grammy'lerin 63'üncüsüne aday gösterilen sanatçılar ve albümler açıklandı.
25 Kasım 2020, Çarşamba 01:20 Son Güncelleme:
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Müzik dünyasının en saygın ödüllerinden biri için geri sayım başladı. Bu yıl 63'üncü kez düzenlenecek olan Grammy Ödülleri'nin adayları açıklandı. Adaylar arasında öne çıkan isim tecrübeli yıldız Beyonce oldu. Beyonce dokuz dalda ödüle aday gösterildi. Onu altı dalda adaylıkla Taylor Swift, Roddy Ricch ve Dua Lipa izledi. Kazananlar 31 Ocak'ta düzenlenecek törenle açıklanacak.
83 kategoride dağıtılacak Grammy'lere bu yıl 9 dalda aday gösterilen Beyonce damga vurdu. Onu 6 dalda adaylık alan Taylor Swift, Dua Lipa ve Roddy Ricch takip etti. 2020'de ABD'de en çok satan albüme imza atan The Weeknd'in ise hiçbir dalda aday gösterilmemesi 63. Grammy Ödülleri'nin en büyük sürprizi oldu.
Dua Lipa
İşte 63'üncü Grammy Ödülleri'nin belli başlı dallardaki adayları:
Yılın kaydı
Black Parade - Beyoncé
Colors - Black Pumas
Rockstar - DaBaby ft Roddy Ricch
Say So - Doja Cat
Everything I Wanted - Billie Eilish
Don't Start Now - Dua Lipa
Circles - Post Malone
Savage (Remix) - Megan Thee Stallion ft Beyoncé
Taylor Swift
Yılın şarkısı
Black Parade - Beyoncé
The Box - Roddy Ricch
Cardigan - Taylor Swift
Circles - Post Malone
Everything I Wanted - Billie Eilish
Don't Start Now - Dua Lipa
I Can't Breathe - H.E.R.
If The World Was Ending - JP Saxe ft Julia Michaels
Coldplay
Yılın albümü
Chilombo - Jhené Aiko
Black Pumas - Black Pumas
Everyday Life - Coldplay
Djesse vol. 3 - Jacob Collier
Women In Music Pt III - Haim
Future Nostalgia - Dua Lipa
Hollywood's Bleeding - Post Malone
Folklore - Taylor Swift
Phoebe Bridgers
En iyi yeni sanatçı
Ingrid Andress
Phoebe Bridgers
Chika
Noah Cyrus
D Smoke
Doja Cat
Kaytranada
Megan Thee Stallion
Harry Styles
En iyi solo performans
“Yummy” Justin Bieber
“Say So” Doja Cat
“Everything I Wanted” Billie Eilish
“Don’t Start Now” Dua Lipa
“Watermelon Sugar” Harry Styles
“Cardigan” Taylor Swift
Lady Gaga-Ariana Grande
En iyi ikili performans
“Un Dia (One Day),” J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny ve Tainy
“Intentions,” Justin Bieber-Quavo
“Dynamite,” BTS
“Rain on Me,” Lady Gaga-Ariana Grande
“Exile,” Taylor Swift-Bon Iver
Fiona Apple
En iyi rock performans
“Shameika” Fiona Apple
“Not” Big Thief
“Kyoto” Phoebe Bridgers
“The Steps” Haim
“Stay High” Brittany Howard
“Daylight” Grace Potter
Sturgill Simpson
En iyi rock albümü
“A Hero’s Death” Fontaines D.C.
“Kiwanuka” Michael Kiwanuka
“Daylight” Grace Potter
“Sound & Fury”Sturgill Simpson
“The New Abnormal”The Strokes
En iyi alternatif müzik albümü
“Fetch the Bolt Cutters” Fiona Apple
“Hyperspace” Beck
“Punisher”Phoebe Bridgers
“Jamie” Brittany Howard
“The Slow Rush” Tame Impala
Beyonce
En iyi R&B performansı
“Lightning & Thunder” Jhené Aiko-John Legend
“Black Parade” Beyoncé
“All I Need” Jacob Collier-Mahalia-Ty Dolla Sign
“Goat Head” Brittany Howard
“See Me” Emily King