7 - 13 Haziran 2021 haftası D-Smart spor içerikleri
Spor heyecanı D-Smart'ta devam ediyor. Maçların takvimleri şöyle:
09 Haziran 2021, Çarşamba 17:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
ÇARŞAMBA
02.30 NBA PLAY-OFF (CANLI) S SPORT
14.00 EURO 2020 GÜNLÜĞÜ (CANLI) SPOR SMART
22.15 İSPANYA BASKETBOL LİGİ YARI FİNAL MAÇI: TENERIFE - BARCELONA (CANLI) 82.KANAL
PERŞEMBE
02.30 NBA PLAY-OFF (CANLI) S SPORT
14.00 EURO 2020 GÜNLÜĞÜ (CANLI) SPOR SMART
21.00 DIAMOND LEAGUE: ROMA (CANLI) S SPORT 2
22.15 İSPANYA BASKETBOL LİGİ YARI FİNAL MAÇI: REAL MADRID - VALENCIA (CANLI) 82.KANAL
CUMA
05.00 NBA PLAY-OFF (CANLI) S SPORT
14.00 MİLLİ MAÇ ÖZEL (CANLI) SPOR SMART
22.15 İSPANYA BASKETBOL LİGİ YARI FİNAL MAÇI: BARCELONA - TENERIFE (CANLI) 82.KANAL **SERİ UZARSA**
00.00 MİLLİ MAÇIN ARDINDAN (CANLI) SPOR SMART
CUMARTESİ
05.00 NBA PLAY-OFF (CANLI) S SPORT
14.00 EURO 2020 GÜNLÜĞÜ (CANLI) SPOR SMART
00.00 EURO 2020 GÜNLÜĞÜ (CANLI) SPOR SMART
PAZAR
00.30 NBA PLAY-OFF (CANLI) S SPORT
09.00 GRANFONDO İSTANBUL BİSİKLET YARIŞI (CANLI) 82.KANAL
14.00 EURO 2020 GÜNLÜĞÜ (CANLI) SPOR SMART
19.30 İSPANYA BASKETBOL LİGİ FİNAL 1.MAÇI (CANLI) 82.KANAL
22.00 LA LIGA PLAY-OFF FİNAL 1.MAÇI SPOR SMART
22.30 NBA PLAY-OFF (CANLI) S SPORT
00.00 EURO 2020 GÜNLÜĞÜ (CANLI) SPOR SMART