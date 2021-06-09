Futbol 7 - 13 Haziran 2021 haftası D-Smart spor içerikleri

7 - 13 Haziran 2021 haftası D-Smart spor içerikleri

Futbol

7 - 13 Haziran 2021 haftası D-Smart spor içerikleri

Spor heyecanı D-Smart'ta devam ediyor. Maçların takvimleri şöyle:

09 Haziran 2021, Çarşamba 17:20 Son Güncelleme:
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ÇARŞAMBA

02.30 NBA PLAY-OFF (CANLI) S SPORT

14.00 EURO 2020 GÜNLÜĞÜ (CANLI) SPOR SMART

22.15 İSPANYA BASKETBOL LİGİ YARI FİNAL MAÇI: TENERIFE - BARCELONA (CANLI) 82.KANAL

PERŞEMBE

02.30 NBA PLAY-OFF (CANLI) S SPORT

14.00 EURO 2020 GÜNLÜĞÜ (CANLI) SPOR SMART

21.00 DIAMOND LEAGUE: ROMA (CANLI) S SPORT 2

22.15 İSPANYA BASKETBOL LİGİ YARI FİNAL MAÇI: REAL MADRID - VALENCIA (CANLI) 82.KANAL

CUMA

05.00 NBA PLAY-OFF (CANLI) S SPORT

14.00 MİLLİ MAÇ ÖZEL (CANLI) SPOR SMART

22.15 İSPANYA BASKETBOL LİGİ YARI FİNAL MAÇI: BARCELONA - TENERIFE (CANLI) 82.KANAL **SERİ UZARSA**

00.00 MİLLİ MAÇIN ARDINDAN (CANLI) SPOR SMART

CUMARTESİ

05.00 NBA PLAY-OFF (CANLI) S SPORT

14.00 EURO 2020 GÜNLÜĞÜ (CANLI) SPOR SMART

00.00 EURO 2020 GÜNLÜĞÜ (CANLI) SPOR SMART

PAZAR

00.30 NBA PLAY-OFF (CANLI) S SPORT

09.00 GRANFONDO İSTANBUL BİSİKLET YARIŞI (CANLI) 82.KANAL

14.00 EURO 2020 GÜNLÜĞÜ (CANLI) SPOR SMART

19.30 İSPANYA BASKETBOL LİGİ FİNAL 1.MAÇI (CANLI) 82.KANAL

22.00 LA LIGA PLAY-OFF FİNAL 1.MAÇI SPOR SMART

22.30 NBA PLAY-OFF (CANLI) S SPORT

00.00 EURO 2020 GÜNLÜĞÜ (CANLI) SPOR SMART

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