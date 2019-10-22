7 bin kişi alınacak! Polis adayları elinizi çabuk tutun

Lisans mezunları için yapılan 2018 veya 2019 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) birinden P3 puan türünden en az 60, önlisans mezunları için yapılan 2018 yılı KPSS P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alanlar başvurabilecek.

İnternetten başvuru

Adaylar, 14-25 Ekim tarihleri arasında ‘pa.edu.tr’ adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecek. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezleri’nde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak. Giriş koşulları Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alıyor.

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