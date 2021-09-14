Ekonomi 7 bin kişinin geçim kaynağı!

7 bin kişinin geçim kaynağı!

Ekonomi

7 bin kişinin geçim kaynağı!

Gaziantep İslahiye'de ’kırmızı altın’ olarak adlandırılan kırmızı biberin tarladan toplanıp, çöplerinden temizlenip kurutularak işlenmesinin ardından toz biber haline getirilmesiyle 7 bin kişi ekonomik kazanç elde ediyor.

14 Eylül 2021, Salı 14:23 Son Güncelleme:
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Türkiye’nin kırmızıbiber ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı İslahiye’de yaklaşık 20 bin dönüm alanda üretimi yapılan üründe bu yıl 35 bin ton rekolte bekleniyor. Bölgede kırmızıbiber hasadıyla birlikte aflatoksinle mücadelede biberin temizlenmesi ile yeni bir iş kolu oluştu.


Kırmızıbiberin tarladan toplanıp, çöplerinden temizlenip kurutularak işlenmesinin ardından toz biber haline getirilmesiyle 7 bin kişi ekonomik kazanç elde ettiğini belirten Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, ”Hasadın ardından ilçe merkezlerinde ve yakın mahallelerde oluşturulan çöp çekme alanlarına giden biber temizleniyor. Çalışanlar ortalama 80 ile 100 lira kazanabiliyor. Böylece çoğunluğunu kadınlardan oluşan işçiler acı biber ile ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar” dedi.


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