7 bin kişiye daha iş

Bu yılın sonuna kadar ise toplam işe alım sayısını 7 bine çıkarmayı hedefleyen şirket, özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri, finans, pazarlama ve satışa personel alacağını açıkladı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Yurtiçi ve yurtdışındaki grup şirketleriyle birlikte 22 bini aşkın çalışanımız var. Işe alımda yapay zeka teknolojisini kullanıyoruz” dedi.

200 gence staj

Gençlere ve kadınlara özel çalışma modeleriyle iş imkanı sunacaklarını belirten Murat Erkan, şunları söyledi:

“GNÇYTNK programı ile 150 genç yetenek Turkcell ailesine katılacak ve STAJCELL programı sayesinde 200 gence staj imkanı sağlanacak. Yine bu dönemde, ülkemize geri dönmek isteyen vatandaşlarımız için özel olarak tasarlayacağımız ve onları teşvik edeceğimiz ’tersine beyin göçü’ projemiz ile de Türkiye’deki nitelikli istihdama katkı sağlamayı hedefliyoruz.”







