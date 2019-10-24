14 Ekim’de 5.94’e kadar çıkan dolar, art arda gelen mutabakat haberleriyle gerilerken dün, 5.75’e kadar indi.

ABD Başkanı Trump’ın akşama doğru “Türkiye’ye uygulanan yaptırımları kaldıracağız” açıklamasıyla düşüş hızlandı ve 5.72 seviyeleri görüldü. 9 günde dolarda görülen kayıp 22 kuruş (yüzde 3.7) oldu. 5.72, 7 Ekim’den sonra görülen en düşük seviyeye işaret ediyor.

Euro dün 6.36’ya düşerken, Borsa İstanbul yüzde 2’ye yakın prim yaptı ve 100 bin puana dayandı. Gözler bugünkü Merkez Bankası’nın faiz toplantısında olacak.