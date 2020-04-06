7 en iyi kalça büyütme ve esnetme hareketi

Yarım diz çökme

Kalçalarınız ve dizlerinizden destek alarak tek dizinizle öne doğru çökün. ALt bacağınız ve üst bacağınız arasındaki açının 90 derece olmasına özen gösterin. Kalça kaslarını sıkıştırın. Kalçalarınızı öne doğru itin fakat omurgaya yüklenmemeye özen gösterin. Bu pozisyonda 60-90 saniye kalarak yavaş yavaş nefes alın.

Tek ayak üstünde durma

Ayaklarınızı kalça genişliği açın, sırtınız düz ve ayaklarınızı paralel tutun. Sol elinizle sol ayağınızı geriye doğru tutun, kalçanızı ve sağ bacağınızı yakın ve aynı hizada tutun. Derin nefes alın 10- 30 saniye kadar tutun. Diğer yönde hareketi tekrarlayın.

Kobra duruşu

Karnınızın üzerine uzanın. Avuç içlerinizi omuzlarınızın altına koyun. Kuyruk sokumunuzdan esneyin ve göğsünüzü ileri ve yukarı doğru çekmeye başlayın. Dirsekler bedene yakın bir şekilde, sırtınız için rahat olacak bir açı ile kollarınızı esneterek başlayın. Hafifçe yukarı bakın. Bu pozisyonda en az üç derin nefes alın.

Sandalye kullanın

Bu duruş için sırt kısmı boşluk olan bir sandalyeye ihtiyacınız olacak. Ayakta dururken tek ayağınızı sandalyenin oturma kısmına koyun ve yavaşça boşluktan geçirin. Kalçanızdaki esnemeyi hissedin, bu şekilde 20 ila 30 saniye durup, diğer kalçanız için de uygulayın.

Yatak esnemesi

Yatağınızın kıyısında uzanın ve yatak dışına daha yakın olan bacağınızı yatağa dayayın. Diğer bacağınızı göğsünüze doğru çekin ve dışardaki bacağınızın yer çekimini hissetmesine izin verin. Bu şekilde 20 ila 30 saniye durun ve her bacak için üçer set uygulayın.

Köprü

Sırtınızın üzerine dümdüz uzanın, dizlerinizin bükülmüş, ayak tabanlarınızın yere tam temas ettiğinden emin olun. Kalçanızı yukarı çıkarken, topuklarınızla zemine iyice bastırın. Dizleriniz, kalçanız ve omzunuzun tek bir düzleme en yaklaşacağı pozisyona kadar yükselin. En yüksekteyken, sırtınızın altını incitmemeye dikkat edin. 20-25'er saniye olmak üzere 3 set uygulayın.







