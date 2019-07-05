70 bin liralık avantaj

Son dönemde konut kredi faizlerinin yüzde 2’lerin üzerinde seyretmesi nedeniyle tüketiciler ev alım kararını erteliyor. Kredi faizlerinin bu olumsuz etkisini azaltmak için kamu bankaları öncülüğünde geliştirilen ‘enflasyona endeksli konut kredisi’ büyük avantaj yarattı. Piyasada en düşük konut kredisi faizi yüzde 1.55, en yüksek yüzde 2.75'ken enflasyona endeksli kredide yüzde 1.50’ye indi.

120 AY VADE

Enflasyona endeksli konut kredisini tercih edenlerin kredi faiz oranı son açıklanan TÜFE’ye banka tarafından belirlenen aylık marjın eklenmesiyle hesaplanacak. Ardından tüketici 3, 6 veya 12 aylık periyotlar seçecek. Kredi faiz oranları da seçtikleri periyotlarda enflasyon oranına göre dönemsel olarak güncellenecek.

25 PUAN GERİLEDİ

Enflasyona endeksli konut kredisi piyasaya sunulduğunda enflasyon oranı yıllık yüzde 18.71’di. Bu rakama yıllık yüzde 2.28 (aylık yüzde 0.19) marj eklendiğinde aylık kredi faizi yüzde 1.75’e denk geliyordu. Önceki gün açıklanan haziran ayı enflasyonunda düşüş görüldü ve yıllık enflasyon yüzde 15.72 oldu. Bu rakama banka marjı eklendiğinde kredi faizi de yüzde 1.50’ye geriledi.

HANGİSİNİ SEÇELİM?

Enflasyonun önümüzdeki aylarda tek haneye inmesi bekleniyor. Bu durum enflasyona endeksli krediyi tercih edenlere avantaj yaratıyor. Öyle ki enflasyon tek hanelere gerilerse konut kredisi faizi de yüzde 1’in altına bile inebilir. Ancak enflasyondaki düşüşle Merkez Bankası’nın da faiz indireceği beklentisi oluştu. Merkez’in faiz indirmesi sabit faizli konut kredi oranlarında da düşüşe neden olabilir. Bu durumda sabit faizli kredi avantajlı duruma geçerse, enflasyona endeksli krediyi tercih edenler hiçbir ceza ve masraf ödemeden sabit seçeneğine geçiş yapabilecek.