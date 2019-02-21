70 milyar dolara 'kongre' ile ulaşılır

Toplantı ve kongre endüstrisi fuarı olan ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda dün başladı ve 22 Şubat’a kadar da sürecek. Açılışta konuşan fuarın organizasyonunu gerçekleştiren Turizm Medya Grubu’nun Başkanı Volkan Ataman, “Türkiye 2023’te 70 milyon turist ve 70 milyar dolar gelir hedefliyor. Gelir hedefine ulaşmak için nitelikli turist gerekiyor. Bunun yolu da M.I.C.E’tan geçiyor” diye konuştu.

OTEL DIŞI HARCAMA

Türkiye’de bir turist ortalama 670 dolar harcarken, M.I.C.E. turistlerinin ise 2500 dolar harcadığını belirten Ataman, “Türkiye’de geçen yıl turizm geliri 27.8 milyar dolar oldu. Bunun yüzde 30’unu yani 9 milyar dolarını M.I.C.E sektörü karşılıyor” dedi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da geliri artırmada turistin otel dışı harcamalarını ve nish segmentteki turist sayısını artırmanın etkili olacağını söyledi.

‘UCUZA SATMIYORUZ’

Kendilerinin de yurtdışında iş yaptığını belirten Bağlıkaya, “Aynı anda hem İspanya’yı hem Yunanistan’ı hem Tunus’u hem Mısır’ı satıyoruz. Türkiye’yi hiç de ucuza satmıyoruz. Farkın geldiği yer belli. Nish segmentler dediğimiz golf, kruvaziyer, sağlık, spor, yat, gastronomi gibi alanlarda ve şehir turizminde biraz gerideyiz. Buradaki yatırımları ve yüksek kalitedeki otellerin sayısını artırmamız gerekiyor. M.I.C.E sektörü turizm gelirlerinin artırılmasında kilit role sahip” diye konuştu.

POTANSİYEL GÖRÜLÜYOR

Konaklama sektörünün sigortasının M.I.C.E organizasyonları olduğunu belirten Rixos Otelleri Başkanı Fettah Tamince de İstanbul’da çok daha iyi turizm ürünlerine, marka organizasyonlarına ihtiyaç olduğunu söyledi. Tamince, “İstanbul’a yeni vizyonla, yeni projeler nasıl kazandırmamız gerektiği üzerine çalışmalıyız. Birçok finans kurumu Türkiye’deki turizmin gelişiminin farkında. Onların kapılarını çalmamız lazım. Çok iyi neticeler elde edebiliriz” dedi.

20 MİLYARLIK İŞ HACMİ

Bu yıl altıncısı düzenlenen fuar; turizmde toplantı, kongre ve sergileri içeren bir kategori olan M.I.C.E. sektöründen 250 uluslararası firma, 500 profesyonel ve 15 bin ziyaretçiyi ağırlıyor. Başta Rusya, Hindistan, Avrupa ve Asya olmak üzere 41 ülkeden gelecek satın alıcı firmaların yıllık etkinlik ve toplantı bütçesi ise 20 milyar lira. Şirketler, fuarda üç gün boyunca yüz yüze görüşme ve iş bağlantıları yapacak. 49 konuşmacının katılacağı, 4 ana başlıkta 28 oturum düzenlenecek.

Gülten Uğurlu