Kültür & Sanat 71. Berlin Film Festivali’nde "Okul Tıraşı" filmine FIBRESCI ödülü

71. Berlin Film Festivali’nde "Okul Tıraşı" filmine FIBRESCI ödülü

Kültür & Sanat

71. Berlin Film Festivali’nde 'Okul Tıraşı' filmine FIBRESCI ödülü

Almanya’da düzenlenen 71. Berlin Film Festivali’nde (Berlinale), yönetmen Ferit Karahan’ın "Okul Tıraşı" filmi Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIBRESCI) ödülüne layık görüldü.

06 Mart 2021, Cumartesi 00:09 Son Güncelleme:
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Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki bölüm halinde düzenlenen 71. Berlinale’nin sektör temsilcilerine yönelik çevrim içi yapılan bölümü 1-5 Mart’ta gerçekleştirildi. Bu arada Berlinale’nin basın ofisi, "Bağımsız jüri" tarafından verilen ödülleri de açıkladı. Buna göre "Panorama" bölümünde gösterilen filmler arasında yarışan Ferit Karahan’ın "Okul Tıraşı", FIBRESCI ödülüne layık görüldü. "Yarışma" bölümündeki filmler arasından Gürcü yönetmen Alexandre Koberidze’nin "Ras vkhedavt, rodesac cas vukurebt?", "Forum" bölümündeki filmler arasından Arjantinli Manaque La Blanca’nın "Ski" ve "Encounters" bölümünden İsviçreli yönetmenler Ramon Zürcher ve Silvan Zürcher’in "Das Maedchen und die Spinne" filmleri de FIBRESCI ödülü aldı. Festivalde "Altın Ayı" ve "Gümüş Ayı" ödüllerinin sahipleri daha önce açıklanmıştı. 71. Berlinale’nin ikinci bölümü 9-20 Haziran’da yapılacak. Festivalin bu bölümü seyircilere açık olacak ve "Altın Ayı" ile "Gümüş Ayı" ödüllerinin verileceği tören de bu bölümde yer alacak.

AA

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