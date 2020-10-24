Haberler Futbol Haberleri 72. dakikada 10 kişi kalan Galatasaray, BB Erzurumspor'u yendi 72. dakikada 10 kişi kalan Galatasaray, BB Erzurumspor'u yendi Futbol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda BB Erzurumspor'un konuğu oldu. 72. dakikada 10 kişi kalan sarı-kırmızılılar mücadeleyi Emre Kılınç ve Falcao'nun golleriyle 2-1 kazandı. 24 Ekim 2020, Cumartesi 20:59 Son Güncelleme: 24.10.2020 21:00 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ Galatasaray Erzurumspor Süper Lig ; Bu VideoİlginiÇekebilir Yazarlarımızdan Mesut Özil sezonu açıldı Janet Huvaj BUNLARI DA OKUYUN 1 Galatasaray, BB Erzurumspor'u yendi 2 Tedavi görenlerin sayısı 10 milyonu aştı 3 Düğünde sahte altını gerçek altınla değiştiren şüpheli tutuklandı 4 Bakan Koca’dan, İmamoğlu’na ’geçmiş olsun’ mesajı 5 24 Ekim corona virüs tablosu