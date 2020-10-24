Futbol 72. dakikada 10 kişi kalan Galatasaray, BB Erzurumspor'u yendi

72. dakikada 10 kişi kalan Galatasaray, BB Erzurumspor'u yendi

Futbol

72. dakikada 10 kişi kalan Galatasaray, BB Erzurumspor'u yendi

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda BB Erzurumspor'un konuğu oldu. 72. dakikada 10 kişi kalan sarı-kırmızılılar mücadeleyi Emre Kılınç ve Falcao'nun golleriyle 2-1 kazandı.

24 Ekim 2020, Cumartesi 20:59 Son Güncelleme:
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