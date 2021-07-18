Kültür & Sanat 74. Cannes Film Festivali'nin kazananları belli oldu

74. Cannes Film Festivali'nin kazananları belli oldu

Kültür & Sanat

74. Cannes Film Festivali'nin kazananları belli oldu

74. Cannes Film Festivali'nin kazananları açıklandı. Festivalin prestijli ödülü Altın Palmiye Julia Ducournau'nun yönettiği Titane filminin oldu. En iyi yönetmen ödülü ise Anette filmiyle Leos Carax'a gitti. Cannes Film Festivali'nin jüri başkanlığını ise yönetmen Spike Lee yaptı.

18 Temmuz 2021, Pazar 11:25 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle gerçekleşemeyen Cannes Film Festivali, bu yıl 74'üncü kez gecikmeli olarak düzenlendi. Dünyanın en büyük sinema festivali Cannes Film Festivali’nin büyük ödülü Altın Palmiye’nin sahibi ‘Titane’ filmi oldu. Bir seri katil hikayesini anlatan filmi Fransız yönetmen Julia Ducournau (37) çekti. Ducournau, festival tarihinde bu ödülü kazanan ikinci kadın oldu. Jüri başkanlığını yönetmen Spike Lee'nin yaptığı 2021 Cannes Film Festivali'nin kazananları şöyle:

Altın Palmiye: Titane (Julia Ducournau)

Grand Prix: Ghahreman (Asghar Farhadi) ve Hytti nro 6 (Juho Kuosmanen)

Jüri Ödülü : Ha’berech (Nadav Lapid) ve Memoria (Apichatpong Weerasethakul)

En İyi Kadın Oyuncu: Renate Reinsve (Verdens Verste Menneske)

En İyi Erkek Oyuncu: Caleb Landry Jones (Nitram)

En İyi Yönetmen: Leos Carax (Annette)

En İyi Senaryo: Hamaguchi Ryusuke ve Takamasa Oe (Drive My Car)

Altın Kamera (En İyi İlk Film): Murina (Antoneta Alamat Kusijanovic)

En İyi Kısa Film: All The Crows In The World (Tang Yi)

Kısa Film Özel Mansiyon: August Sky (Jasmin Tenucci)

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