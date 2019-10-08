Lucescu'nun Rusya'daki menajerlik temsilcisi Arkady Zaporozhan, Lucescu'nun Dinamo Moskova ile sözleşme imzalayabileceğini açıkladı. Championat gazetesine açıklama yapan menajer şunları söyledi: "Dinamo Moskova bize ulaştı ve bazı görüşmeler yaptık. Kulübün hedefleri, planları hakkında uzunca konuştuk. Lucescu'yu projenin başına geçirmek istiyorlar" dedi.

'Lucescu intikam istiyor'

Türkiye A Milli Takımı'mızın eski teknik direktörü Lucescu, son olarak Zenit'i çalıştırmış fakat Zenit kariyeri oldukça kötü gitmişti. Zaporozhan'a göre Rusya'da istediği işleri başaramayan Lucescu, 'intikam' için geri dönüyor. Menajer Zaporozhan,

Lucescu'nun Dinamo Moskova'yla görüşme nedenini "Rus futbolunda yarım kalan bir işi var. İntikam istiyor, elbette iyi anlamda. Zenit'teki başarısızlığı, kariyeri için bir kaza olarak görebiliriz." dedi.

"Lucescu gayet enerjik ve çalışmaya hazır"

Zaporozhan, 74 yaşındaki Lucescu'nun yaşına da değindiği açıklamalarında "Lucescu uzun süredir Dinamo Moskova'yı takip ediyor. Luce'nin iyi derecede Rusça bilmesi ve Rus futbolcuları yakından tanıması avantaj. Görüşmelere birkaç gün önce başladık, şu anda kulübün son kararını bekliyoruz.

Başka teknik direktörlerle görüşüp görüşmediklerini bilemiyorum. Biz hedeflerimizi koyduk ve kararı bekliyoruz. Lucescu'nun yaşı sorun teşkil etmiyor. O gayet enerjik ve çalışmalara hazır" cümlelerini kurdu.