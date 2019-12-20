Yeni yılı evde geçirmek istiyor ve sevdiklerinizin sizde toplanmasını istiyorsanız muhabbetinizi ve eğlencenizi arttıracak birbirinden şık sofra sunum önerileri için haberimiz size yardımcı olacaktır.Evde yılbaşı sofrası nasıl hazırlanır merak ediyorsanız detaylar haberimizde.

8 adım da evde yılbaşı sofrası nasıl hazırlanır? En şık yılbaşı sofrası için fikirler

⦁ Yeni yılın simgesi olarak kabul edilen yeşil, kırmızı ve altın sarısı renklerini sofrada bulundurmanız gerekir.

⦁ Dikdörtgen veya kare bir masaya sahipseniz kırmızı bir runner hatta geyikli bir runner kullanmak sofranıza oldukça sıcak bir görüntü katabilir.

⦁ Sofranızda kullanacağınız peçeteleri kırmızı seçmek sofranıza şıklık katacaktır. Hatta vaktiniz varsa kırmızı peçeteleri hasır iplerle sarıp ucuna ufak çam ağaçlarının dallarından yapıştırıp minik süs kırmızı toplar ekleyebilirsiniz.

⦁ Eğer sofrada örtü olarak kırmızı kullandıysanız beyaz tabak tercih edin. Masa örtünüz beyaz ise kırmızı tabaklar sofranızı renklendirecek ve misafirlerinizin iştahını kabartacaktır.

⦁ Yılbaşı sofralarının olmazsa olmazları mumdur. İster şamdan içerisinde değerlendirin isterseniz de sofranızın belirli köşelerine yayın. Mum sofranızın şık ve zarif durmasını sağlayacaktır.

⦁ Yılbaşı ağacı süslerinizden bir kaç tanesini sofranıza serpiştirerek samimi ve şık görüntü elde etmiş olursunuz. Ağaç süsünüz yoksa bunun yerine kozalakta tercih edebilirsiniz.

⦁ Bardakların ve çatal bıçak takımınızın altın yaldızlı olması sofranızı daha şık hale gelmesini sağlayacaktır.

⦁ Yılbaşı sofranızda sunum yapacağınız mezeleri ahşap tabaklarda yapmanız yine sofranıza samimi bir görüntü katacaktır.

Yılbaşı sofralarında kırmızı, yeşil, altın sarısı ve beyaz renkler kullanarak şık ve zarif görsel yaratmanız daha kolay ve konseptte daha uygun bir görünüm elde etmiş olursunuz.

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