Ekonomi Dolar, euro ve sterlin bugün kaç lira? 8 Aralık dolar kuru ne kadar?

Dolar, euro ve sterlin bugün kaç lira? 8 Aralık dolar kuru ne kadar?

Ekonomi

Dolar, euro ve sterlin bugün kaç lira? 8 Aralık dolar kuru ne kadar?

8 Aralık Çarşamba sabahında dolar kuru sabah en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Dün akşam yaşanan değer kaybının ardından döviz piyasasında ibre yeniden yukarı döndü. Peki, dolar, euro ve sterlin bugün kaç lira? İşte, 8 Aralık güncel döviz kuru…

08 Aralık 2021, Çarşamba 10:17 Son Güncelleme:
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8 Aralık Çarşamba sabahında dolar kuru yüzde 0,67 oranında değer kazandı. Euro da ise yükseliş yüzde 1,14 olurken, sterlinde yüzde 1,13 seviyelerinde görüldü. İşte, güncel döviz kurundaki son fiyatlar…

8 ARALIK 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

  • ABD doları alış: 13,6050 TL
  • ABD doları satış: 13,6294 TL

1 EURO NE KADAR?

  • Euro alış: 15,3687 TL
  • Euro satış: 15,4188 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

  • Sterlin alış: 17,9429 TL
  • Sterlin satış: 18,0329 TL
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