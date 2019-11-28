8 bin 833 adet ilaç geri ödeme listesinde

Kurum, tıbbi cihaz ve malzeme fiyatlarını da yeniden belirledi. 1663 tıbbi cihaz ve malzeme fiyatında 731 milyon lira iyileştirme yapıldı. Kanser tedavisi için sunulan cerrahi işlemlerin, ilave ücret alınmayacak sağlık hizmeti kapsamında takibini yapan SGK, Tip-1’e ek olarak, Tip-2 ve Tip-3 SMA hastaları için de bu yıl ilaca erişimi sağladı.