8 bin 833 adet ilaç geri ödeme listesinde

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu yıl 61’i kanser ilacı olmak üzere 418 ilacı geri ödeme listesine aldı. Geri ödeme listesinde toplam 8 bin 833 ilaca yer verildi.

28 Kasım 2019, Perşembe 08:00
A A
8 bin 833 adet ilaç geri ödeme listesinde

Kurum, tıbbi cihaz ve malzeme fiyatlarını da yeniden belirledi. 1663 tıbbi cihaz ve malzeme fiyatında 731 milyon lira iyileştirme yapıldı. Kanser tedavisi için sunulan cerrahi işlemlerin, ilave ücret alınmayacak sağlık hizmeti kapsamında takibini yapan SGK, Tip-1’e ek olarak, Tip-2 ve Tip-3 SMA hastaları için de bu yıl ilaca erişimi sağladı.

Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Ejder meyvesine yoğun ilgi! Üreticinin yüzünü güldürdü