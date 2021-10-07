8 Ekim BİM kataloğunda mutfak ürünleri inanılmaz indirimlerle! İşte, BİM’in bu haftaki indirimli ürünleri
8 Ekim BİM kataloğunda yer alan mutfak ürünleri hem yeni evlenenler, hem de evini yenileyenler için inanılmaz fırsatlarla geliyor. Güral Porselen yemek takımından, Hisar Optima Çelik Çaydanlık takımına kadar pek çok çeşit ürün bu hafta BİM’in indirimli ürünleri listesinde yer alıyor…
07 Ekim 2021, Perşembe 14:31 Son Güncelleme:
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BİM’in klasikleşen Cuma günü indirimleri, avantajlı alışveriş fırsatlarını kaçırmayanlar tarafından merakla bekleniyordu. Yayınlanan 8 Ekim BİM kataloğunda bu hafta, çift kişilik bambu yorgan 199 TL, Hisar Optima çelik tencere seti 299 TL, borosilikat sürahi 1400 ml 59,90 TL’den satışa çıkıyor. İşte, BİM’in bu haftaki indirimli ürünleri
8 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1. SAYFA
- Güral Porselen 57 Parça Bone yemek takımı 1.119,00 TL
- Hisar Optima Titan Plus Kaplama Çelik Tencere Seti 379 TL
- LAVA Döküm Karnıyarık Tenceresi 28 cm 269 TL
- LAVA Izgara Tava 26 cm 129 TL
- LAVA Kulplu Sahan 129 TL
- Hisar Optima 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 299 TL.
- Benante 6 Kişilik Yaldızlı Mermer Desenli Kahve Seti 99,90 TL.
- Hisar Optima Çelik Servis Ürünleri 22,50 TL
- Hisar Optima Titan Plus Kaplama Çelik Tencere Seti 379 TL
- Hisar Optima Çelik Tencere Seti 299 TL
- Hisar Optima Çelik Çaydanlık 169 TL
- Hisar Optima Çay Kaşığı 6’lı 2,90 TL
- Rakle Ayaklı Su Bardağı 6’lı 69,90 TL
- Rakle Meşrubat Bardağı 6’lı 39,90 TL
- Rakle 12 Parça Çay Seti 69,90 TL
- Rakle Su Bardağı 6’lı 39,90 TL
- Rakle Kahve Yanı Su Bardağı 6’lı 29,90 TL
- Benante 6 Kişilik Yaldızlı Mermer Desenli Kahve Seti 99,90 TL
8 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2. SAYFA
- Çift Kişilik Bambu Yorgan 199 TL
- Tek Kişilik Bambu Yorgan 169 TL
- Bambu Yastık 50×70 cm 59,90 TL
- Soley Tek Kişilik Nevresim Takımı 109 TL
- Soley Çift Kişilik Nevresim Takımı 149 TL
- Lüks Post Halı 60×90 cm 79,90 TL
- Lateks Taban Halı 120×180 cm 79,90 TL
- Lateks Taban Halı 80×150 cm 59,90 TL
- Çift Kişilik Lastikli Yatak Alezi 64,90 TL
- Güpürlü Dertsiz Masa Örtüsü 32,90 TL
- Taşlı Lüks Ayak Havlusu 50×70 cm 29,90 TL
- Visco Banyo Paspas Takımı 2’li 59,90 TL
- Kadın - Erkek Bambu Bornoz 99 TL
- Bambu Banyo Havlusu 34,90 TL
- Bambu Yüz Havlusu 16,90 TL
- Çocuk Welsoft Patik Terlik 9,90 TL
- Kadın Simli Saçaklı Çorap 8,90 TL
- Kadın Simli Kadife Takım 99 TL
- Çift Kişilik Kadife Yatak Örtüsü 169 TL
8 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 3. SAYFA
- Gold Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 49,90 TL.
- Gold Rimli Ayaklı Kek Tabağı 32 cm 24,90 TL
- Gold Karma Dolap İçi Organizer Çeşitleri 29,90 TL
- Gold Karma Yatay Peçetelik / Nihale 19,90 TL
- Gold Renkli İki Katlı Bulaşıklık 89,90 TL
- Glass in love Gold Renkli Bitki Çayı ve Kahve Demliği 500 ml 69,90 TL
- Gold Renkli Tezgah Üstü 2 Katlı Raf 59,90 TL
- Kumaşlı Metal Ekmek Sepeti 29,90 TL
- Gold Renkli Servis Sunum Seti 4’lü 29,90 TL
- Gold Spiral Kaşıklık / Havluluk 22,50 TL
- Glass in love Cam Baharatlık Seti 6’lı 39,90 TL
- Borosilikat Sürahi 1400 ml 59,90 TL
- Çok Amaçlı Mutfak Makası 14,90 TL
- Bıçak Bileyici 39,90 TL
- Özel Maşa Çeşitleri 11,90 TL
- Gold Karma Ürünler 22,50 TL
- Granit Efektli Sosluk 22,90 TL