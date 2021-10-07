BİM’in klasikleşen Cuma günü indirimleri, avantajlı alışveriş fırsatlarını kaçırmayanlar tarafından merakla bekleniyordu. Yayınlanan 8 Ekim BİM kataloğunda bu hafta, çift kişilik bambu yorgan 199 TL, Hisar Optima çelik tencere seti 299 TL, borosilikat sürahi 1400 ml 59,90 TL’den satışa çıkıyor. İşte, BİM’in bu haftaki indirimli ürünleri

8 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1. SAYFA

Güral Porselen 57 Parça Bone yemek takımı 1.119,00 TL

Hisar Optima Titan Plus Kaplama Çelik Tencere Seti 379 TL

LAVA Döküm Karnıyarık Tenceresi 28 cm 269 TL

LAVA Izgara Tava 26 cm 129 TL

LAVA Kulplu Sahan 129 TL

Hisar Optima 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 299 TL.

Benante 6 Kişilik Yaldızlı Mermer Desenli Kahve Seti 99,90 TL.

Hisar Optima Çelik Servis Ürünleri 22,50 TL

Hisar Optima Titan Plus Kaplama Çelik Tencere Seti 379 TL

Hisar Optima Çelik Tencere Seti 299 TL

Hisar Optima Çelik Çaydanlık 169 TL

Hisar Optima Çay Kaşığı 6’lı 2,90 TL

Rakle Ayaklı Su Bardağı 6’lı 69,90 TL

Rakle Meşrubat Bardağı 6’lı 39,90 TL

Rakle 12 Parça Çay Seti 69,90 TL

Rakle Su Bardağı 6’lı 39,90 TL

Rakle Kahve Yanı Su Bardağı 6’lı 29,90 TL

Benante 6 Kişilik Yaldızlı Mermer Desenli Kahve Seti 99,90 TL

8 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2. SAYFA

Çift Kişilik Bambu Yorgan 199 TL

Tek Kişilik Bambu Yorgan 169 TL

Bambu Yastık 50×70 cm 59,90 TL

Soley Tek Kişilik Nevresim Takımı 109 TL

Soley Çift Kişilik Nevresim Takımı 149 TL

Lüks Post Halı 60×90 cm 79,90 TL

Lateks Taban Halı 120×180 cm 79,90 TL

Lateks Taban Halı 80×150 cm 59,90 TL

Çift Kişilik Lastikli Yatak Alezi 64,90 TL

Güpürlü Dertsiz Masa Örtüsü 32,90 TL

Taşlı Lüks Ayak Havlusu 50×70 cm 29,90 TL

Visco Banyo Paspas Takımı 2’li 59,90 TL

Kadın - Erkek Bambu Bornoz 99 TL

Bambu Banyo Havlusu 34,90 TL

Bambu Yüz Havlusu 16,90 TL

Çocuk Welsoft Patik Terlik 9,90 TL

Kadın Simli Saçaklı Çorap 8,90 TL

Kadın Simli Kadife Takım 99 TL

Çift Kişilik Kadife Yatak Örtüsü 169 TL

8 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 3. SAYFA