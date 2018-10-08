Çeyrek ve gram altın ne kadar? Güncel altın fiyatları

İşte altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 8 Ekim 2018 Pazartesi güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 233,40 liradan alınan gram altın 233,60 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

751 liradan alınan yarım altın 761 liradan ve 376 liradan alınan çeyrek altın 381 liradan satıldı.

TAM ALTIN NE KADAR?

Bin 538 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 559 liradan, 213 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 217 liradan, bin 503 liradan alınan tam altın bin 523 liradan, satıldı.

BORSADA SON DURUM

Borsa, günü yüzde 1,27'lik yükselişle tamamladı.

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