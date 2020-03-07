800 yıllık heykeli tuzla buz etti

Şili’ye bağlı Paskalya Adası’nda 800 yıllık ‘Moai’ heykelleri, dünyanın en gizemli eserleri arasında kabul ediliyor. Çünkü ada, konumu itibarıyla dünyanın ana karaya en uzak yerleşimlerinden biri. Ağırlıkları 50-82 ton arasındaki 887 dev taş heykelin nasıl yapıldığı halen çözülemiyor. Adanın yerli halkı, dev yüzlü ince küçük bedenli heykelleri kutsal kabul ediyor.

Moloz yığınına dönüştü

UNESCO’nun Kültür Mirası listesinde de yeri olan heykellerden birine önceki gün bir kamyonet çarptı. Adada ‘Hanga Roa’ olarak bilinen dev heykel paramparça oldu. Sürücü gözaltına alındı. Kasten çarptığı öne sürülen sürücü, freninin patladığını söyledi. Heykellerin yakınında araç kullanmak yasaklandı. Volkanik küllerin sıkıştırılmasıyla yapılmış tarihi heykeller moloz yığınına dönüştü.

Büyük Okyanus açıklarındaki, Şili ana karasına 3 bin 500 km uzakta yer alan adadaki heykeller, volkanik küllerin sıkıştırılmasıyla yapılmış.