81 ile Bakan Murat Kurum imzasıyla genelge gönderildi!

İstanbul Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesinin ardından gözler riskli binalara çevrilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak, riskli binaları öncelikli olarak dönüştürecek yeni bir dönemi başlattı.

Konuyla ilgili genelge Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum imzasıyla tüm illere gönderildi.

Tüm il ve ilçelerde riskli binaları ortaya çıkaracak ve buna göre Kentsel Dönüşüm planlamasını yapacak olan Bakanlık, genelgeyle en riskli alanların 3 ay içerisinde bildirilmesini istedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla tüm illere gönderilen genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımız 2023 vizyonu kapsamında, kentsel dönüşüm uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümü, dönüşüm sürecinin iyileştirilmesi ile yerleşim ölçeğindeki kentsel dönüşümün bütüncül bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaca binaen kentsel dönüşüme yeni bir çerçeve çizilerek dönüşüm hedefleri belirlenmiş olup bu hedeflerin hayata geçirilmesi amacıyla dönüşüm uygulamalarını yönlendirecek 'Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'nin il ve ilçe bazında hazırlanması gerekmektedir.

Bu kapsamda 'Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesinin Hazırlanmasına Yönelik İlke ve Esaslar' çerçevesinde iliniz sınırları içerisinde bulunan büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlıklarınca kentsel dönüşüm strateji belgesinin hazırlanması ve yetki sınırları dahilinde bulunan en riskli alanların 3 ay içerisinde Bakanlığımıza bildirilmesi gerektiğinin ilgili belediyelere iletilmesi hususunda gereğini rica ederim."

BAKANLIK, "KENTSEL DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ"Nİ AÇIKLAMIŞTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 6 Şubat'ta düzenlediği "Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı" nda da Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'ni açıklamıştı.

Buna göre, her kent kendine özgü kentsel dönüşüm planlamasını yapacağı bir strateji belgesini hazırlayarak Bakanlığın onayına sunacak. Bu sayede şehirler, "kentine özgü bir dönüşüm anayasası"nın sahibi olacak, kentsel dönüşümü de hazırladıkları bu belgeye göre yapacak.

İller için kentsel dönüşümle ilgili bir harita hazırlanacak, bu haritalar üst ölçekli planlara, mekansal stratejik plana uygun olacak.

Dönüşüm alanları, kentin bir bölümünde değil bütününe yönelik yapılan analizler sonucunda belirlenecek. Dönüşüm alanlarının risk durumu, halkın beklentisi, finansal analizler, konut ve iş yeri ihtiyacı ile çevresel etkiler göz önünde bulundurularak öncelik sırasına konulacak.