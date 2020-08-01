83 milyonun cebini rahatlatacak indirim

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, arefe akşamında bayram müjdesi açıklayarak, milyonlarca vatandaşın elini rahatlatacak vergi indiriminin devreye alındığını duyurmuştu. Vergilerin düşürülmesiyle ilgili detayları içeren Cumhurbaşkanı Kararı, dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, koronavirüsten etkilenen ekonomik faaliyetlere destek sağlanması amacıyla 25 hizmet kolunda Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarında yılsonuna kadar geçerli olmak üzere indirime gidildi.

Oto bakım-onarımda yüzde 8

İş dünyasının hızla normalleşmeye dönebilmesini sağlamak için alınan karar kapsamında KDV’nin yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacağı faaliyetler; işyeri kiralama, yolcu taşımacılığı, küçük ev aletleri bakım-onarımı, sanatsal ve kültürel faaliyetler, düğünnikah organizasyonları, konut temizlik ve bakım-onarımı, otomotiv, bisiklet ve motosiklet bakım-onarımı ile terzi ve kuru temizleme olarak belirlendi.

Turizmde yüzde 1'e düştü

Turizm ile doğrudan ve dolaylı ilgili olan konaklama hizmeti, yeme-içme sektöründe verilen hizmetler ile sinema, tiyatro, opera, operet, bale ve müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerin yüzde 8 olan KDV oranları da geçici olarak yüzde 1’e indirildi. Verilecek hizmetlerle beraber sunulan malzemeler ise indirim kapsamında yer almayacak. Malzemeler hangi orana tabi ise o orandan vergilendirilmeye devam edecek.

Esnafa kira kolaylığı

Bu arada Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinde sayılan esnaf, tüccar, serbest meslek erbabı, şirketler gibi kişi, kurum ve kuruluşlardan, işyerlerinin kira ödemeleri üzerinden Gelir Vergisi kesintisi yapılıyor. Mevcut uygulamada, kiracı olan söz konusu mükelleflerin, yaptıkları kira ödemelerinin brüt tutarı üzerinden yüzde 20 Gelir Vergisi tevkifatı (kesinti) yapması gerekiyordu. Yeni düzenlemeyle bu stopaj oranı da yüzde 10’a düşürüldü.

İşte stopaj ve KDV oranları aşağı çekilen oranlar

Hangisinde yüzde 8 oldu?

Işyeri kiralama hizmeti.

Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri.

Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri.

Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler.

Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı.

Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri.

Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri.

Halı ve kilim yıkama hizmetleri.

Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç).

Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, klima, vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç).

Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç).

Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç).

Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç).

Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç).

Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç).

Müzik aletlerinin bakım ve onarımı.

Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri.

Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması ve cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç).

Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç).

Genel orana tabi yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç).

Yolcu taşımacılığı hizmetleri.

Genel orana tabi süs bitkileri ile çiçek teslimleri.

Hangisinde yüzde 1'e geriledi?

Turizm ile doğrudan ve dolaylı ilgili olan konaklama hizmeti.

Yeme-içme sektöründe verilen hizmetler.

Sinema, tiyatro, opera, operet, bale ve müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetler.

İş dünyası ne dedi?

İstanbul Ticaret Odası (ITO) Başkanı Şekib Avdagiç: Rekabet gücümüz artacak

Bazı sektörlerde başlayan KDV indirimleri, son iki çeyrek büyümesini güçlendirecek. KDV müjdesi, büyümede pandemi kaybının kayda değer şekilde telafisini sağlayacak. Vergi indirimi koronavirüsün ikinci dalgasına karşı iş dünyamızın küresel rekabet gücünü artıracak. Firmalarımızın, KDV indirimleri ile oluşan avantajı, mutlaka fiyatlarına yansıtmalarını bekliyoruz.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl: Fiyatlar yüzde 7 ucuzlayacak

Salgından en çok etkilenen sektörlerden birisiyiz. Bizlere ‘can suyu’ olacak bu kararla birlikte, bizler de fiyatlarda yüzde 7’lik indirim uygulayacağız. Bu indirimimiz sayesinde cirolarımızda yüzde 20-30 aralığında artış bekliyoruz. 2 milyon insanın istihdam edildiği sektörümüze bu zorlu süreçte son derece önemli bir destek sağlandı.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel: Markalar için önemli bir müjde

Salgın sürecinde esnafa verilen kredi borçlarının 3 ay ertelenmesinin ardından Stopaj Vergisi ve kiralamalarda uygulanan KDV’nin de yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmesi çok isabetli bir adım. Bayram öncesi aldığımız müjde, zor bir dönemden geçen markalar için çok önemli. Cadde mağazalarını yakından ilgilendiren bu konuyla ilgili aynı hassasiyeti mülk sahiplerinden de bekliyoruz.

İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Başkanı İlker Önel: KOBİ'ye nefes aldıracak

Vergi indirimi kararı, bizim gibi küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBI) ve esnafın yılsonuna kadar nefes almasına katkı yapacak. Aynı zamanda maliyetlerde de ciddi azalmayı sağlayacak. Koronavirüs nedeniyle etkilenen işletmelerin hızlı bir şekilde normalleşmesi için atılan adımların yararı çok büyük. Hizmet ve ürünlerde fiyat indirimine sebep olacağı için enflasyona da pozitif katkı sağlayacak.