9 Aralık dolar bugün kaç TL? Euro ve sterlin ne kadar oldu?
9 Aralık sabahında dolar kuru küçük çaplı bir geri çekilme yaşarken, değer kaybının euro ve sterlinde de olduğu görüldü. Döviz kurunda gözler ABD’den gelecek verilere çevrildi. Hem yarın açıklanacak enflasyon verileri hem de önümüzdeki hafta açıklanacak faiz kararının ardından doların hangi yöne hareket edeceği merak ediliyor. Peki, dolar bugün kaç TL? Euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte, 9 Aralık güncel dolar, euro ve sterlin kuru…
09 Aralık 2021, Perşembe 09:14 Son Güncelleme:
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9 Aralık Perşembe sabahına dolar, euro ve sterlin değer kaybıyla başladı. Dolar yüzde 0,18 oranında düşerken, bu oran euroda yüzde 0,10, sterlinde ise yüzde 0,15 oldu…
9 ARALIK 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU
1 DOLAR NE KADAR?
- ABD doları alış: 13,6676 TL
- ABD doları satış: 13,6718 TL
1 EURO NE KADAR?
- Euro alış: 15,4907 TL
- Euro satış: 15,5316 TL
1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?
- Sterlin alış: 18,0001 TL
- Sterlin satış: 18,0904 TL
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