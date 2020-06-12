9 aylık bebeklerin beslenme ve kilo gelişimi nasıl olmalı?

Bebeğin beslenme ve kilo gelişimini takip etmek bebek sağlığı açısından oldukça önemli. Eğer siz de 9 aylık bebeklerin beslenme ve kilo tablosu nasıl olmalı merak ediyor ya da 9 aylık bebek kaç saatte bir beslenmeli öğrenmek istiyorsanız "9 aylık bebeklerin beslenme ve kilo tablosu, 9 aylık bebek kaç saatte bir beslenmeli?" haberimize bir göz atın.

9 aylık bebeklerin beslenme ve kilo tablosu

9 aylık kız bebeklerde kilo; alt sınır 6.400 gram ortalama kilo 8600 gram üst sınır 10. 800 gramdır.

9 aylık erkek bebeklerde kilo; alt sınır 6500 gram ortalama 9000 gram üst sınır 11.300 gramdır.

9 Aylık bebeklerde boy

9 aylık kız bebeklerin boyu; alt sınır; 62 cm, ortalama boy 69 cm. üst sınır 76 cm'dir.

9 aylık erkek bebeklerin boyu; alt sınır; 64 cm, ortalama boy 71 cm. üst sınır, 77.5 cm'dir.

9 Aylık bebek beslenmesi

Sizinle birlikte sofraya oturma alışkanlığı kazanmaya başlayan bebeğinizin açlık ve tokluk metabolizması doğuştan gelişir. Bu nedenle yiyeceği miktar konusunda ısrarcı olmamalı, bunun kararını bebeğinize bırakmalısınız. Bu dönemlerde önemli olan yediği miktardan çok, yiyecekleri el-göz koordinasyonu ve motor gelişimi açısından elinde tutabilmesi ve ağzına götürebilmesidir. Besinlerin teker teker isimleri söylenerek verilmesi önemlidir. Her yediğinde bu başarısından dolayı onu alkışlayarak takdir edebilirsiniz.

Bebeklere verilmesi gereken ana besinler

Patates

Brokoli

Tam tahıllar

Peynir

Yoğurt

Süt

Yumurta



