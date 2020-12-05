9 Kere Leyla beklentileri karşıladı mı? 9 Kere Leyla yorumları

Film hakkında yazılanlar 9 Kere Leyla’nın izleyici nezdinde pozitif bir önyargı oluşturmasına zemin hazırladı. Ancak beklentiler geride kalıp film nihayet başladığında, 9 Kere Leyla’nın bir araya getirdiği isimlerle elde ettiği bu krediyi harcaması çok uzun sürmüyor. Filmin ilk bloğu geride kaldığında, karşımızda alışık olduğumuz Ezel Akay filmlerinden ziyade, son yıllarda sinemamıza musallat olan “yerli komedi”lere yakın duran bir yapımın durduğu aşikâr bir hâl alıyor. // Filmloverss// Erhan Tan

Altı boş bir mitolojik hikaye

7 Kocalı Hürmüz’ün ardından, 11 yıl aradan sonra, kadrosunun da verdiği heyecanla önce vizyon yolunu gözlediğimiz, ardından pandemi dönemine denk gelerek vizyonu ertlenen ve sonunda da şansını Netflix'te deneyen 9 Kere Leyla, Ezel Akay’ın diğer işlerinin fersah fersah uzağında. Akay’ın sineması her zaman mitolojik/fantastik ögeler, müzikal dokunuşlar içeren oldukça renkli filmlerdir. 9 Kere Leyla’da da bu tonu, bu renkliliği görmek mümkün. Ancak bu kez karşımıza çıkan film, altı boşalan mitolojik hikayesini bir yana bıraktığımızda, güldürmeyen bir komedi. // Beyazperde

Oyunculuklara söylenecek söz yok

Haluk Bilginer ve Demet Akbağ isimlerini bir filmin başrolüne koyduğunuzda açıkçası oyunculuk üzerine olumsuz bir eleştiri getirmek zor. Belki Demet Akbağ’ın filmde yer aldığı sürenin az olmasından yakınabilirsiniz. Ancak filmdeki bir diğer başrol, Elçin Sangu’nun performansı ise daha sürpriz oldu. Sinemada çok fazla yer almamış Elçin Sangu, 9 Kere Leyla ile oldukça iyi bir performans çıkarmış. Ekranda olduğu bölümlerde karakterinin büyüleyiciliğini çok güzel yansıtan oyuncuya aşık olmamak zor. Fırat Tanış ve Alican Yücesoy’un oynadığı yan rollerdeki karakterler için söylenecek çok bir şey yok bence. Ön plana çıkıp rol çalmadan güzel birer performans sunmuşlar. Ancak en çok sevdiğim isim tabii ki Haluk Bilginer. Belki bunda filmin büyük bir bölümünde gözükmesinin payı büyüktür ama olağanüstü bir enerji ve sempatiyle oynamış karakterini. Özellikle bize şarkılar söylediği bölümleri izlemek pek bir keyifli olmuş.// Popgeek// Mert

Tadında fantastik absürd

Senaryoyu yazan ekip, karakterlere cuk oturan isimlerden, belirli bir kültür düzeyi bekleyen Lilith bağlantısına, durum komedisinden uzak durup, zekaya dayanan sözel espri anlayışına ve tadında bir fantastikle absürdü harmanlamasıyla çok sağlam bir metin oluşturmuş. Ancak, kâğıt üzerinde müthiş çekici duran bu metin filme aktarıldığında kimi sorunlarla karşılaşıyor. Öncelikle film fazla uzun. Süre 2 saate yaklaşınca, zaten mantıksaldan çok absürde kaydığı için müthiş tempolu anlatılması gereken öykü sarkmaya başlıyor. //Ortakoltuk - Erdoğan Mitrani



























