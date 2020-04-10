Ekonomi 9 milyon metrekarelik hazine arazisi tarıma açılıyor

9 milyon metrekarelik hazine arazisi tarıma açılıyor

Ekonomi

9 milyon metrekarelik hazine arazisi tarıma açılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarım için kullanıma açtığı Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak.

10 Nisan 2020, Cuma 10:27 Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarım için kullanıma açtığı Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak. Bakanlık açıklamasında "Örnek ekimler için çiftçilerimizin kullanımına açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Pilot uygulama olarak başlatılan bu çalışmada, ilk etapta 9 milyon metrekare alanda ekim yapılacak. Hububat, baklagiller, yağlı tohumlar ve yem bitkileri gibi ürünlerin ekilmesi sağlanacak. Çiftçiler, bu arazileri bedelsiz olarak örnek ekilişler için kullanacak. 

Kadın ve gençlere pozitif ayrımcılık tanınacak

Çalışmada, kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık tanınacak. Atıl Hazine arazisinin olduğu köylerde ikamet eden çiftçilere, yapılacak olan puanlama sistemiyle öncelik verilecek.

Yazlık ekilişler arttırılacak

Diğer taraftan 21 ilde yine pilot uygulama olarak başlatılan "Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi-Yazlık Ekiliş Programı", atıl hazine arazilerinin kullanımıyla daha da ileriye taşınacak.

Atıl araziler üretime kazandırılacak

Tüm bu çalışmalarda tarımsal hasılanın artırılması hedeflendiğinden mevcut ekilen alanlardan ziyade atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması amaçlanıyor.

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