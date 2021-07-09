Ekonomi 9 Temmuz BİM’deki indirimli ürünler listesi: İşte BİM 9 Temmuz 2021 kataloğu

9 Temmuz BİM’deki indirimli ürünler listesi: İşte BİM 9 Temmuz 2021 kataloğu

Ekonomi

9 Temmuz BİM’deki indirimli ürünler listesi: İşte BİM 9 Temmuz 2021 kataloğu

Bu hafta BİM’de, özellikle Kurban Bayramı’nda lazım olacak ürünler indirimli olarak satışa sunuluyor. Et dövme demirinden, masata, döküm tavadan kıyma makinesine kadar birçok ürün, indirimli haliyle BİM 9 Temmuz 2021 kataloğunda bulunuyor. İşte, bu hafta BİM’deki indirimli ürünler listesi…

09 Temmuz 2021, Cuma 09:36 Son Güncelleme:
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BİM 9 Temmuz 2021 kataloğu, daha ürünler satışa çıkmadan pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Kaliteli ve uygun ürünleri arayanlar, sık sık BİM aktüel ürünler kataloğunu kontrol ederken, mutfak malzemelerinden, kıyafete ve ev tekstiline kadar pek çok ürün indirimli olarak BİM 9 Temmuz kataloğunda yer alıyor. İşte bu hafta BİM’deki indirimli ürünler listesi…

9 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1. SAYFA

  • Fakir marka kıyma makinesi: 499,00 TL
  • Kılıç testere: 279,00 TL
  • Taşlama motoru: 159,00 TL
  • Lava marka döküm ızgara tava: 99,90 TL
  • Düdüklü tencere seti: 159,00 TL
  • Fakir marka rendeli blender seti: 299,00 TL
  • Masat: 14,90 TL
  • Et dövme demiri: 26,90 TL
  • Çelik satır: 39,90 TL

 

9 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2. SAYFA

  • Kumtel 3’lü cam ankastre set: 1.499,00 TL
  • Kumtel 3’lü dinamik ankastre set: 1.199,00 TL
  • Kumtel cam set üstü ocak: 449,00 TL
  • Kumtel aspiratör: 199,00 TL
  • Kumtel mini fırın: 199,00 TL
  • Simfer midi fırın: 299,90 TL

 

9 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 3. SAYFA

  • Sanayi tipi vantilatör: 229,00 TL
  • Outdoor termos: 299,00 TL
  • 5’i 1 arada scooter: 299,00 TL
  • Fakir marka elektrik süpürgesi: 699,00 TL
  • Fakir marka Türk kahvesi mainesi: 299,00 TL
  • Işıklı kettle: 109,00 TL
  • Şişme yatak: 139,00 TL
  • Bahçe &plaj şemsiyesi: 89,90 TL
  • Viskon pantolon: 29,90 TL
  • 26 jant 21 vites bisiklet: 679,00 TL

 

9 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 4. SAYFA

  • Kaprili kadın pijama takımı: 39,00 TL
  • Meyve desenli kanvas set: 14,90 TL
  • Meyve şekilli yastık: 19,90 TL
  • Meyve desenli minder: 24,90 TL
  • Tek kişilik nevresim takımı: 89,90 TL
  • Meyve figürlü kız çocuk sandaleti: 19,90 TL
  • Meyve desenli masa örtüsü: 14,90 TL
  • Meyve desenli sandalye minderi: 7,50 TL
  • 6’lı meyve desenli pasta tabağı: 59,90 TL
  • 3’lü meyve desenli dik yanaklı tabak seti: 24,90 TL
  • 2’li meyve nakışlı peçete: 9,90 TL
  • 2’li lüks meyve desenli mutfak havlusu: 17,90 TL

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