BİM 9 Temmuz 2021 kataloğu, daha ürünler satışa çıkmadan pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Kaliteli ve uygun ürünleri arayanlar, sık sık BİM aktüel ürünler kataloğunu kontrol ederken, mutfak malzemelerinden, kıyafete ve ev tekstiline kadar pek çok ürün indirimli olarak BİM 9 Temmuz kataloğunda yer alıyor. İşte bu hafta BİM’deki indirimli ürünler listesi…

9 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1. SAYFA

Fakir marka kıyma makinesi: 499,00 TL

Kılıç testere: 279,00 TL

Taşlama motoru: 159,00 TL

Lava marka döküm ızgara tava: 99,90 TL

Düdüklü tencere seti: 159,00 TL

Fakir marka rendeli blender seti: 299,00 TL

Masat: 14,90 TL

Et dövme demiri: 26,90 TL

Çelik satır: 39,90 TL

9 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2. SAYFA

Kumtel 3’lü cam ankastre set: 1.499,00 TL

Kumtel 3’lü dinamik ankastre set: 1.199,00 TL

Kumtel cam set üstü ocak: 449,00 TL

Kumtel aspiratör: 199,00 TL

Kumtel mini fırın: 199,00 TL

Simfer midi fırın: 299,90 TL

9 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 3. SAYFA

Sanayi tipi vantilatör: 229,00 TL

Outdoor termos: 299,00 TL

5’i 1 arada scooter: 299,00 TL

Fakir marka elektrik süpürgesi: 699,00 TL

Fakir marka Türk kahvesi mainesi: 299,00 TL

Işıklı kettle: 109,00 TL

Şişme yatak: 139,00 TL

Bahçe &plaj şemsiyesi: 89,90 TL

Viskon pantolon: 29,90 TL

26 jant 21 vites bisiklet: 679,00 TL

9 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 4. SAYFA